Το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του αθλητισμού : Ο Χουάν Σότο τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ

Ο Χουάν Σότο, αθλητής του μπέιζμπολ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στην ιστορία

Χουάν Σότο

Κάθε ρεκόρ αποδοχών έσπασε το deal το οποίο πλέον έχει και επίσημο χαρακτήρα. Ο Χουάν Σότο υπέγραψε τα σχετικά συμβόλαια, καθιστώντας τον εαυτό του τον αθλητή με τις καλύτερες αμοιβές στην ιστορία όλων των αθλημάτων.

Για τι αποδοχές μιλάμε; Το deal υπέγραψε ο batter από τη Δομινικανή Δημοκρατία έχει ισχύ για τα επόμενα 15 χρόνια με τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να… αυξάνονται στα χρόνια αυτά κατά 765 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή, περίπου 730 εκατομμύρια ευρώ. Η ομάδα που προσέφερε αυτό το συμβόλαιο στον Σότο είναι οι Νιου Γιορκ Μετς.

Κατά μέσο όρο οι αποδοχές του Σότο ετησίως θα ανέρχονται στα 51 εκατομμύρια δολάρια. Αναλογικά, κάθε μήνα θα έχει λαμβάνειν 4.250.000, την εβδομάδα 980.769 δολάρια, την ημέρα 139.726 δολάρια, την ώρα 5.821 και κάθε λεπτό 97 δολάρια.

Και εάν στη χώρα μας το baseball δεν έχει και τόσους πολλούς… οπαδούς, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα αθλήματα στις ΗΠΑ, στο οποίο είχε καταγραφεί και το προηγούμενο ρεκόρ αποδοχών σε συμβόλαιο. Αυτό το κατείχε ο Ιάπωνας, Σοχέι Οτάμι ο οποίος είχε υπογράψει συμβόλαιο δέκα ετών με 700 εκατομμύρια δολάρια αποδοχές. Αν και μεγαλύτερης διάρκειας από του Ιάπωνα συναδέλφου του, το συμβόλαιο του Σότο είναι μεγαλύτερο καθώς τα χρήματα που αναφέρονται στο συμβόλαιο του ως deferred payments (εγγυημένες δόσεις) είναι περισσότερα. Συγκεκριμένα στο συμβόλαι του Οτάμι οι deferred payments (εγγυημένες δόσεις συμβολαίου) ανέρχονται στα 680 εκατομμύρια δολάρια ενώ σε αυτή του Σότο οι deferred payments είναι όλο το συμβόλαιο δηλαδή, 765 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Σότο είναι 26 ετών έχοντας ήδη αγωνιστεί σε τρεις ομάδες, τους Ουάσιγκτον Νάσιοναλς, τους Σαν Ντιέγκο Πάδρες και τους Νιου Γιορκ Γιάνκις.

