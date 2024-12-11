Κάθε ρεκόρ αποδοχών έσπασε το deal το οποίο πλέον έχει και επίσημο χαρακτήρα. Ο Χουάν Σότο υπέγραψε τα σχετικά συμβόλαια, καθιστώντας τον εαυτό του τον αθλητή με τις καλύτερες αμοιβές στην ιστορία όλων των αθλημάτων.

Για τι αποδοχές μιλάμε; Το deal υπέγραψε ο batter από τη Δομινικανή Δημοκρατία έχει ισχύ για τα επόμενα 15 χρόνια με τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να… αυξάνονται στα χρόνια αυτά κατά 765 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή, περίπου 730 εκατομμύρια ευρώ. Η ομάδα που προσέφερε αυτό το συμβόλαιο στον Σότο είναι οι Νιου Γιορκ Μετς.

Κατά μέσο όρο οι αποδοχές του Σότο ετησίως θα ανέρχονται στα 51 εκατομμύρια δολάρια. Αναλογικά, κάθε μήνα θα έχει λαμβάνειν 4.250.000, την εβδομάδα 980.769 δολάρια, την ημέρα 139.726 δολάρια, την ώρα 5.821 και κάθε λεπτό 97 δολάρια.

🚨INSANE: JUAN SOTO WILL MAKE CLOSE TO 6 THOUSAND DOLLARS PER HOUR FROM THE METS FOR THE NEXT 15 YEARS.



• $51,000,000 per year

• $4,250,000 per month

• $980,769 per week

• $139,726 per day

• $5,821 per hour

• $97 per minute



🤯🤯🤯 pic.twitter.com/njlY7CbKH6 — MLFootball (@_MLFootball) December 9, 2024

Και εάν στη χώρα μας το baseball δεν έχει και τόσους πολλούς… οπαδούς, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα αθλήματα στις ΗΠΑ, στο οποίο είχε καταγραφεί και το προηγούμενο ρεκόρ αποδοχών σε συμβόλαιο. Αυτό το κατείχε ο Ιάπωνας, Σοχέι Οτάμι ο οποίος είχε υπογράψει συμβόλαιο δέκα ετών με 700 εκατομμύρια δολάρια αποδοχές. Αν και μεγαλύτερης διάρκειας από του Ιάπωνα συναδέλφου του, το συμβόλαιο του Σότο είναι μεγαλύτερο καθώς τα χρήματα που αναφέρονται στο συμβόλαιο του ως deferred payments (εγγυημένες δόσεις) είναι περισσότερα. Συγκεκριμένα στο συμβόλαι του Οτάμι οι deferred payments (εγγυημένες δόσεις συμβολαίου) ανέρχονται στα 680 εκατομμύρια δολάρια ενώ σε αυτή του Σότο οι deferred payments είναι όλο το συμβόλαιο δηλαδή, 765 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Σότο είναι 26 ετών έχοντας ήδη αγωνιστεί σε τρεις ομάδες, τους Ουάσιγκτον Νάσιοναλς, τους Σαν Ντιέγκο Πάδρες και τους Νιου Γιορκ Γιάνκις.

