Ηλιόπουλος για Πινέδα: «Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται»

Οι Μεξικανοί έγραψαν πως ο Πινέδα βρισκόταν μια ανάσα από την Τσίβας και ο Μάριος Ηλιόπουλος ξεκαθάρισε άμεσα το τοπίο, με τον δικό του τρόπο.



Δίχως ν’ αφήσει στο σενάριο που έκανε λόγο για επικείμενη συμφωνία της ΑΕΚ με τη μεξικανική ομάδα για τον 28χρονο χαφ, το μεγάλο αφεντικό της «Ένωσης» με μια λιτή του αναφορά έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και διέψευσε παντελώς όσα είχαν κυκλοφορήσει.

«Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Αστεία δημοσιεύματα» ήταν η απάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου.

