Κικίλιας στην κηδεία του λιμενικού: Η Βουλή θα «υιοθετήσει» το ανήλικο παιδί του

Στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού που παρασύρθηκε από τα κύματα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας, παρευρέθη σήμερα στο Άστρος Κυνουρίας ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος εξέφρασε τη θλίψη του για τον άδικο χαμό του, τονίζοντας ότι «είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του».

Σημείωσε επίσης ότι επικοινώνησε και με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να «υιοθετηθεί» από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το ανήλικο παιδί, το οποίο αφήνει πίσω του ο άτυχος λιμενικός, καταλήγοντας πως «οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την Πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κικίλια:

Η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του.

Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το "υιοθετήσει", σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω.

Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την Πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο.

