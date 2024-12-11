Η Εταιρία Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή βράβευσε την bwin!

Η bwin παραμένει δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Με μικρές και μεγάλες πράξεις αγάπης, έχει ως στόχο να επιστρέψει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που λαμβάνει. To κορυφαίο στοιχηματικό brand εδώ και χρόνια, έχει «χτίσει» μια δυνατή σχέση με την Εταιρία Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή ,στέκεται στο πλευρό της και προσπαθεί μέσα από σειρά ενεργειών να βάλει το λιθαράκι της για μια καλύτερη κοινωνία.

Με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργείας του Ξενώνα Προσωρινής Διαμονής, η Εταιρία Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή διοργάνωσε στις 03/12 στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» μια γιορτή με τραγούδια και θεατρικά σκετς. Ο Ξενώνας Προσωρινής Διαμονής αποτελεί μία υπηρεσία ανακούφισης και υποστήριξης των οικογενειών σε περίπτωση κόπωσης, κρίσης και άλλων αναγκών ζωτικής σημασίας για την διατήρηση της οικογενειακής συνοχής και ισορροπίας και παράλληλα παρέχει ευκαιρίες προς τα ίδια τα άτομα με αναπηρία για κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, επικοινωνία και ανεξαρτητοποίηση από το οικογενειακό πλαίσιο, προετοιμάζοντας τα από νεαρή ηλικία για την μετάβαση σε ανεξάρτητη ή υποστηριζόμενη διαβίωση, μετά την ενηλικίωση τους.

Η εκδήλωση είχε ως επίκεντρο τους ωφελούμενους, οι οποίοι απόλαυσαν τη γιορτή, πέρασαν ένα μοναδικό πρωινό και αισθάνθηκαν την αγάπη όλων όσων βρέθηκαν εκεί.

Ανάμεσα στους χορηγούς που βραβεύτηκαν και η bwin, η οποία από το 2018 αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή παρέχοντας πολύπλευρη στήριξη. Άλλωστε, το κορυφαίο στοιχηματικό brand είχε σημαντική συμβολή στο μεγάλο έργο της ανέγερσης της νέας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αριάδνη».

Με αυτή την προσφορά, η bwin εξασφάλισε την ασφαλή διαβίωση εννέα φιλοξενούμενων, στους οποίους προσφέρεται εξειδικευμένη καθημερινή φροντίδα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, ενθάρρυνση για αυτονομία και συμμετοχή σε καθημερινές δραστηριότητες.

Το βραβευμένο brand, μέσω του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης «υιοθέτησε» και τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή», υποστηρίζοντας τους ωφελούμενους στις λειτουργικές τους ανάγκες (πχ ανακαίνιση και συντήρηση κλιματιστικών, ανελκυστήρων, ατομικών εγκαταστάσεων υγιεινής). Παραμένει στο πλευρό τους και με τους εθελοντές της διοργανώνει συναντήσεις τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μοιράζοντας δώρα, χαμόγελα και αγκαλιές. Άλλωστε, η bwin παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις και δράσεις που όλα αυτά τα χρόνια την έχουν καθιερώσει στη συνείδηση της κοινωνίας.

«Είμαστε συγκινημένοι για την πολυεπίπεδη στήριξη μας σε έργα πνοής που θα βοηθήσουν ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η παρουσία μας στο πλευρό της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια αποτυπώνει τον στόχο μας να ανταποκρινόμαστε σε κοινωνικά ζητήματα. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να αποτελούμε σύμμαχο και αρωγό της προσπάθειας της αυτής», τόνισε η CSR manager της bwin Greece, Μαρία Κούρταλη.

