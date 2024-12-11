Παναθηναϊκός: Ποιοι είναι οι Νιου Σεντς, προσεχώς αντίπαλοι του Τριφυλλιού

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Σριούσμπερι όπου και θα διεξαχθεί ο αγώνας της 5ης αγωνιστικής για τη League Phase του Conference League. Η αντίπαλος του Τριφυλλιού εδρεύει στην Ουαλία ωστόσο το γήπεδο της δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ευρωπαϊκό αγώνα. Έτσι οι «πράσινοι» θα παλέψουν για τη νίκη στο «New Meadow» της Σριούσμπερι Τάουν.

