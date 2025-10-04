«Σκασμένος» εμφανίστηκε ο Μανόλο Χιμένεθ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη βαριά ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ. Ο Ισπανός έκανε λόγο για οργή και ντροπή, ενώ ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο των «κίτρινων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη διαχείριση του αγώνα και το αν ήταν η χειρότερη εμφάνιση του Άρη επί των ημερών του: «Είμαι 100% σύμφωνος με αυτό. Είναι μία μέρα για να σκύψουμε το κεφάλι και να αισθανθούμε, λύπη, ντροπή και οργή. Δεν βγήκε τίποτα… Ας δεχθούμε ότι σήμερα ήταν ένα ατύχημα, ένα λάθος. Να ζητήσουμε ταπεινά συγνώμη από τον κόσμο για την εμφάνιση. Δεν κατανοώ το ποδόσφαιρο χωρίς ένταση στο παιχνίδι μας και σήμερα παίξαμε χωρίς ένταση. Θα μπορούσαμε να ψάξουμε πολλές δικαιολογίες. Σήμερα δοκιμάσαμε όλους τους παίκτες που είχαμε στη διάθεσή μας. Δεν θα ψάξουμε καμία δικαιολογία. Ολοι αποτελούμε κομμάτι της ομάδας και πρέπει να την προστατεύσουμε. Σήμερα, δεν προστατεύσαμε καν το παιχνίδι μας».

Για το αν έχει εξήγηση για την εμφάνιση: «Καμία εξήγηση… Συνήθως συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ. Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοια αποτελέσματα. Σίγουρα στο 0-0 είχαμε μία ξεκάθαρη ευκαιρία. Δεχθήκαμε ένα γκολ σε στατική φάση. Έχουμε άλλη μία ευκαιρία να ισοφαρίσουμε και από εκεί και πέρα ο Άρης… εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Ούτε δικαιολογία, ούτε άλλη εξήγηση μπορώ να δώσω».

Για την παρουσία του για αρκετή ώρα στα αποδυτήρια μετά το ματς: «Αυτό που είπα στα αποδυτήρια, δεν μπορώ να το επαναλάβω εδώ… Αυτό που είπα τόσο στους παίκτες όσο και στον εαυτό μου. Με τις αλλαγές, δεν καταφέραμε τίποτα. Ένα μηδενικό για όλους μας. Το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό το αναλύσαμε. Δημιουργήσαμε 17 φάσεις για γκολ… Αν θέλουμε όμως να ανέβουμε ψηλότερα, θα πρέπει με αυτές τις ευκαιρίες να βάζεις παραπάνω γκολ. Για αυτό και αξιολόγησα το προηγούμενο ματς με βάση τους επιθετικούς που είχαμε στη διάθεσή μας. Σήμερα, με τέσσερις επιθετικούς δεν σουτάραμε στην εστία. Ήμασταν χαλαροί στις γραμμές μας και βάλαμε τον ΟΦΗ στο παιχνίδι. Δεν επιτρέπεται σε 15 λεπτά να κάνουμε τέσσερα φάουλ στα όρια της περιοχής».

Για τη χρησιμοποίηση του Βοριαζίδη στο «10»: «Σήμερα είχαμε μία σημαντική απουσία. Το ότι παίζαμε στα προηγούμενα ματς καλά, ήταν χάρη στον καλό έλεγχο του κέντρου. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που μπήκαν στο δεύτερο μέρος, δεν είναι ακόμα έτοιμοι για να αποδώσουν στο 100% των ικανοτήτων τους. Θεωρώ ότι αν ήμασταν στο ημίχρονο 0-0 ή 0-1, οι αλλαγές θα μας έδιναν την ώθηση για να πάρουμε τη νίκη. Θεωρώ ότι ο Μόντσου έχουν περισσότερη εμπειρία για να κερδίζουν τις μπάλες και έχουμε έλλειψη ενός δεύτερου επιθετικού για να μπορέσουμε να παίξουμε».

Για την παρουσία του Δώνη στην αποστολή, όπως και με τον Πανσερραϊκό δίχως όμως να πάρει λεπτά: «Ήταν δύο ματς που θέλαμε ένταση στο παιχνίδι μας. Γνωρίζω πολύ καλά τον Δώνη. Όταν θα είναι 100% έτοιμος, θα είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Έχασε την προετοιμασία εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού και μετά πάλι τραυματίστηκε. Χρειάζεται να παίξει κάποια λεπτά αλλά με την προετοιμασία που έχει κάνει δεν θα μπει για να δώσει λύσεις επιθετικά. Πρέπει να πάρει σιγά-σιγά λεπτά για να βελτιώσει την απόδοσή του. Θα υπάρχει ανταγωνισμός με έναν καλύτερο Δώνη, καλύτερο Γένσεν και καλύτερο Πέρεθ».

Για τη διακοπή και το πόσο χρήσιμη μπορεί να γίνει: «Όλοι μου έχουν πει ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας έλειψαν πράγματα. Η ομάδα προετοιμάστηκε για την Ευρώπη αλλά αποτύχαμε. Παράλληλα, πολλοί παίκτες εντάχθηκαν στην ομάδα την τελευταία στιγμή. Η διακοπή θα μας βοηθήσει για να… φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Θα προσπαθήσουμε με διπλές προπονήσεις αυτή την εβδομάδα να δώσουμε περισσότερη ένταση, μετά ανάρρωση περισσότερο ψυχολογικά. Και αυτή τη στιγμή έχω όρεξη για να τους βάλω να… τρέξουν ως τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όμως αυτή η λύση».

