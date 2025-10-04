Πανσερραϊκός με σφυγμό, άφησε στον «πάτο» τον Asteras AKTOR

Τιμώρησε τον Asteras AKTOR και τον άφησε τελευταίο ο Πανσερραϊκός! Σε ένα ματς που πήγαινε... καρφί για ισοπαλία και με «μοιρασιά» στα ημίχρονα, η ομάδα του Κριστιάνο Μπάτσι, βρήκε «ουρανοκατέβατο» γκολ στο 88' με τον Μάρας και πήρε την πρώτη της νίκη στη Stoiximan Super League με σκορ 2-1, για την 6η αγωνιστική!

Εξαιρετικοί στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι που βρήκαν γκολ με πολύ όμορφη κεφαλιά του Ντε Μάρκο στο 21' και έχασαν, άλλες δυο ευκαιρίες για να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Mεταμόρφωση για τον Asteras AKTOR στο δεύτερο μέρος με τον Μπαρτόλο να μπαίνει στο ματς και να κάνει άνω-κάτω την άμυνα του Πανσερραϊκού. Ο Έντερ στο 50' το γκολ των Αρκάδων, που μετά από έξι ματς έμειναν στην 14η θέση της βαθμολογίας με δυο μόλις βαθμούς.

Ανάσα για Πανσερραϊκό που έφτασε τους πέντε και πάει με καλή ψυχολογία στη διακοπή, την στιγμή που ο Asteras AKTOR έχει μπει σε βαθιά κρίση.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με ένα 4-4-1-1 παρέταξε τον Πανσερραϊκό ο Κριστιάνο Μπάτσι, επιλέγοντας τον Τιναλίνι για την εστία και τετράδα άμυνας με Λύρατζη, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο και Τσαούση. Λιάσος, Ρουμιάντσεφ το δίδυμο στα χαφ, άκρα με Νανέλι και Γκριν, ενώ πίσω από τον Ίβαν, κινούνταν ο Μπανζάκι.

Για τον Asteras AKTOR ο Σάββας Παντελίδης επέλεξε το 4-3-3. Γκολπόστ με υπερασπιστή Παπαδόπουλο και τετράδα άμυνας με Άλχο, Τριανταφυλλόπουλο, Σίπτσιτς και Φερνάντεθ. Μούμο, Έντερ, Αλμύρας οι τρεις της μεσαίας γραμμής, ο Καλτσάς δεξιά, ο Εμμανουηλίδης αριστερά και ο Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης.

