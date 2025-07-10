Βρούτσης για ΣΕΦ: «Η κυβέρνηση έχει κάνει την πρότασή της στον Ολυμπιακό και περιμένει να την αποδεχθεί»

Λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση των αδερφών Αγγελόπουλων για το θέμα της παραχώρησης του ΣΕΦ, ο Γιάννης Βρούτσης έδωσε και ο ίδιος μία απάντηση για το «καυτό» ζήτημα του φαληρικού γηπέδου.

Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού βρέθηκε στην κλήρωση της Stoiximan Super League, και κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα της παραχώρησης του ΣΕΦ στην κάμερα του «Tilesport TV».

Ο κ. Βρούτσης σχολίασε πως το γήπεδο δικαιωματικά ανήκει στον Ολυμπιακό, ενώ έπειτα επεσήμανε ότι η πρόταση της Πολιτείας είναι οριοθετημένη με ένα πολεοδομικό και χωροταξικό πλαίσιο συγκεκριμένο, που δεν δύναται να αλλάξει.

«Κοιτάξτε, το ΣΕΦ ανήκει δικαιωματικά στον Ολυμπιακό, στον μπασκετικό Ολυμπιακό, στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πρέπει να βρούμε μια βιώσιμη λύση για την ΚΑΕ Ολυμπιακός, να βρει το “σπίτι” του οριστικά και αμετάκλητα και αυτό είναι το ΣΕΦ. Η Πολιτεία έχει κάνει την πρότασή της, μια πρόταση η οποία οριοθετήθηκε με ένα πολεοδομικό και χωροταξικό πλαίσιο συγκεκριμένο, το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα λοιπόν, περιμένουμε από τον Ολυμπιακό να αποδεχθεί αυτή την πρόταση, και όλα θα είναι μια χαρά», ανέφερε αναλυτικά.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.