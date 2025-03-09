Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος προανήγγειλαν ευχάριστα νέα για το ΣΕΦ στο περιθώριο του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Οι δύο διοικητικοί ηγέτες της ομάδας βράβευσαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τις 168 νίκες του στο πρωτάθλημα ξεπερνώντας τον Γιάννη Ιωαννίδη.

«Χρόνια Πολλά στην ομάδα μας, 100 χρόνια και δεν είναι αρκετά. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, στον Ολυμπιακό έχουμε ζήσει μερικές από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μας και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να είναι έτσι. Οι στιγμές είναι συγκινητικές, γι’ αυτό συνεχίζουμε δυνατά, με πάθος, δύναμη, αφοσίωση και με τη δύναμη του Ολυμπιακού, που είναι ο κόσμος του, πιστεύουμε πως θα πετύχουμε πολλά», ανέφερε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ ερωτηθείς αν είναι όλα έτοιμα για να πάρει ο Ολυμπιακός το ΣΕΦ απάντησε: «Θέλω να ελπίζω ότι ετοιμάζονται. Ο μεγαλύτερος στόχος είναι η απόκτηση του ΣΕΦ με τους σωστούς όρους και ελπίζω σύντομα να έχουμε νέα. Είμαστε αισιόδοξοι πως θα ζήσουμε με τον κόουτς πολλές μεγάλες στιγμές ακόμη».

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε με τη σειρά του: «Θρύλε Χρόνια Πολλά, 100 χρόνια δεν είναι αρκετά. Είμαστε τόσα χρόνια και δεν έχουμε χορτάσει τίτλους. Ο στόχος είναι όσο συντομότερα γίνεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με την κυβέρνηση, να γίνει το ΣΕΦ μπασκετικό γήπεδο. Ζούμε και για αυτό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία με το back to back, έκανε ένα διάλειμμα και επέστρεψε. Αγαπάει τον Ολυμπιακό, τον αγαπάμε, έχουμε καλή χημεία και συνεχίζουμε».

