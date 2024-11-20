Βραζιλία – Ουρουγουάη: Τι έκανε ο Πελίστρι κόντρα στη Σελεσάο

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ στη Νότια Αμερική, η Σελεσάο υποδέχτηκε την Ουρουγουάη. Μετά από 12 αγωνιστικές, το σύνολο του Μπιέλσα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 20 βαθμούς πίσω μόνο από την Αργεντινή η οποία έχει 25.

Σε αυτό το «break» των Εθνικών ομάδων η εθνική του Πελίστρι πήρε μία νίκη κόντρα στην Κολομβία και την ισοπαλία με τη Βραζιλία.

