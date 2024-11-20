Η επαναφορά στις υποχρεώσεις των συλλόγων μετά το φινάλε των αγώνων των εθνικών ομάδων - που θα τις ξαναδούμε πλέον από Μάρτιο - παρουσιάζει μια ευθεία οδό σε όλους, αναφορικά με την προσπάθεια που θα γίνει πλέον το επόμενο, μεγάλο διάστημα, δίχως διακοπές όπως σημειώνονταν μια φορά το μήνα από την έναρξη της σεζόν.

Στον Παναθηναϊκό αυτή η διακοπή, έπειτα από μόλις λίγες μέρες θητείας του Ρουί Βιτόρια στην άκρη του «πράσινου» πάγκου μόνο ως εποικοδομητική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, με τον νέο κόουτς του «τριφυλλιού» να έχει την ηρεμία όλες αυτές τις μέρες να δουλέψει και να περάσει σταδιακά τις πρώτες ιδέες του στους ποδοσφαιριστές του.

Με τον Μπακασέτα να έχει επιστρέψει, αλλά να μην προπονείται, αφού γύρισε τραυματίας από το Ελσίνκι, τον Γέντβαϊ να παίρνει μέρος σε κομμάτι του προγράμματος της Τρίτης και αρκετούς ακόμα διεθνείς να επιστρέφουν τις επόμενες μέρες στο Κορωπί, έχει «κλειδώσει» ο καταρτισμός του σχεδίου για την εξόρμηση στο Αγρίνιο.

Εκεί, όπου οι «πράσινοι» έχουν υποχρέωση να δείξουν καλύτερο πρόσωπο, νέα στοιχεία του Ρουί Βιτόρια στο παιχνίδι τους, να έχουν φυσικά επίγνωση των εμποδίων που θα υψώσει ο φετινός, αξιοπρόσεκτος και ενίοτε εντυπωσιακός Παναιτωλικός και να κάνουν το καθήκον τους. Γιατί το -2 από την κορυφή, ακόμα και μετά από τεράστιες δυσκολίες την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, είναι κέρδος για το «τριφύλλι» τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Και με δεδομένο πως στο Φάληρο ο Ολυμπιακός θα υποδέχεται την ΑΕΚ, η ευκαιρία για μεγάλο βαθμολογικό όφελος οφείλει να μην πάει χαμένη, από τη στιγμή που μπορεί να συνδυαστεί και με «ένεση» ψυχολογίας...

