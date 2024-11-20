Απάντησε στην ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός. Με ειρωνεία και σαρκασμό, οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν πως θα καλέσουν σε απολογία τον Γιώργο Μπαρτζώκα γιατί τόλμησε να κάνει τη δουλειά του στο πρόσφατο ματς των δύο ομάδων, αλλά και για την απορία του κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου, όταν ακούγονταν υβριστικά συνθήματα.

Παράλληλα, τονίζει πως η ανακοίνωση του «δικέφαλου του βορρά» προκαλεί λύπη και δεν την απαλλάσσει από τις ευθύνες της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καλεί σε απολογία τον Γιώργο Μπαρτζώκα γιατί τόλμησε να κάνει τη δουλειά του στον αγώνα με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, προκαλώντας την εις βάρος του ιδίου και της εκλιπούσας μητέρας του χυδαία υβριστική επίθεση των φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας.

Τον καλεί σε απολογία γιατί κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου αναρωτήθηκε απευθυνόμενος στους συνεργάτες του για ποιο λόγο ακούγονταν υβριστικά συνθήματα κατά του Ολυμπιακού.Αδιανόητο δε ήταν το ότι σχολίασε για την ατμόσφαιρα πως ήταν γεμάτη καπνό από... χρήση τσιγάρων.

Για να σοβαρευτούμε τώρα. Η προχθεσινή ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προκαλεί λύπη και δεν την απαλλάσσει από τις ευθύνες της.

