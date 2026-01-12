Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο

H ήττα της Ρεάλ από την Μπαρτσελόνα με 3-2 στον τελικό του ισπανικού Super Cup σήμανε το τέλος του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της μαδριλένικης ομάδας. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε να μπει τέλος στη θητεία του ως προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλου του μαδριλένικου κόσμου, καθώς αποτελεί θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης και εκπροσώπησε σε κάθε στιγμή τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.

Ο σύλλογός μας ευχαριστεί τον Τσάμπι Αλόνσο και όλο το τεχνικό του επιτελείο για τη δουλειά και την αφοσίωση όλο αυτό το διάστημα και τους εύχεται καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

