Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη-Τι θα δείτε απόψε

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή.
Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.
Ανάλυση: Η κορυφή της Super League στην πιο κρίσιμη καμπή. Σχολιάζουν ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.
Οι επίμαχες φάσεις με τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών Γιώργο Σπανέα.
Θέμα: Οι λεπτές ισορροπίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο studio, ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ Στράτος Γιδόπουλος.
Έρευνα: Τι σημαίνει η σύλληψη Μαδούρο για το Μουντιάλ και πως αντιδρά η FIFA. Παρεμβαίνει από την Οξφόρδη, ο δικηγόρος και καθηγητής αθλητικού δικαίου Γρηγόρης Ιωαννίδης.
Αποκάλυψη: Μεγάλο όνομα του ποδοσφαίρου εμπλέκεται στο κύκλωμα στοιχηματισμού. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.
Τριάντα- οκτώ χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη.
Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.50 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Δείτε το trailer:
#DikiSkai
