Μεσημέρι Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου. Ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάζεται από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού ως νέος προπονητής της ομάδας.

Ο Ισπανός αποτελεί την πρώτη μεγάλη αλλαγή στο οργανόγραμμα του συλλόγου και αναλαμβάνει την ευθύνη της αγωνιστικής ανάτασης του «τριφυλλιού». «Δεν έχω μαγικό ραβδί στα χέρια μου. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική και στο τέλος της ημέρας θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι», είχε δηλώσει τότε ο 65χρονος, κόβοντας την κορδέλα μίας νέας εποχής.

Κάθε αρχή και δύσκολη, λέει ο σοφός λαός, και στη διάρκεια αυτών των δύο μηνών παρά δέκα ημερών, αποδείχθηκε του λόγου το αληθές. Τα κενά που άφησαν πίσω τους οι προηγούμενοι προπονητές επηρέασαν το ούτως ή άλλως δύσκολο έργο του Μπενίτεθ, ο οποίος ξεκίνησε με νίκη επί του Αστέρα στη «Λεωφόρο» για τη Super League και διπλό στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου για το Κύπελλο. Ακολούθησε η ήττα στον Βόλο, που έφερε στην επιφάνεια πολλά από τα αγωνιστικά ζητήματα. Καλώς από τη μία, αφού τέτοιες εμφανίσεις έδιναν τροφή για σκέψη και βελτίωση στον άλλοτε Πρωταθλητή Ευρώπης με τη Λίβερπουλ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε τα απολύτως απαραίτητα προπονητικά, καθώς απαιτούνταν χρόνος για να μάθει το ρόστερ και οι παίκτες να αφομοιώσουν τις ιδέες και τη φιλοσοφία του. Τηρώντας βασικούς κανόνες του ποδοσφαίρου, πανηγύρισε τέσσερις διαδοχικές νίκες, δύο στο πρωτάθλημα και άλλες τόσες στο Europa League, με μία εξ αυτών μάλιστα απέναντι στον φορμαρισμένο ΠΑΟΚ.

Σταδιακά, η ομάδα έδειχνε να ανεβαίνει και να ανακτά το χαμένο έδαφος, όμως οι συνεχόμενες υποχρεώσεις περιόριζαν τον χρόνο δουλειάς, απαραίτητο για μια ομαλή μετάβαση στα «θέλω» του νέου προπονητή. Διόλου εύκολο για μια ομάδα να προσαρμόζεται ή να αλλάζει τρόπο παιχνιδιού στη διάρκεια της σεζόν.

Τα πολλά ατομικά λάθη έφεραν την ήττα από την ΑΕΚ, με τον τρόπο που ήρθε να ρίχνει την ψυχολογία στα αποδυτήρια. Ακόμη πιο βαριά ήταν η ισοπαλία στη Λάρισα. Κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, αλλά δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ την υπεροχή του. Τελικά, η πολυπόθητη νίκη ψυχολογίας επετεύχθη κόντρα στον Βόλο, στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου της Super League.

Παρά τα πρόσφατα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση, οι οκτώ νίκες του Ράφα Μπενίτεθ στους 12 πρώτους αγώνες (με δύο ισοπαλίες και δύο ήττες) ως προπονητής του «τριφυλλιού», συνιστούν τη δεύτερη καλύτερη εκκίνηση σε πάγκο ομάδας! Μικρό μεν το δείγμα, αλλά σημαντικό να επισημανθεί.

Πρώτη είναι η επίδοση των εννέα νικών στη Νάπολι, τη σεζόν 2013/14, όταν οι «παρτενοπέι» ανέβαιναν στην κορυφή της Serie A μετά από εννέα αγωνιστικές με 22 βαθμούς. Στο ίδιο διάστημα των 12 αγώνων, περιλαμβάνονταν και οι δύο νίκες (επί των Ντόρτμουντ και Μαρσέιγ) σε τρεις αναμετρήσεις ομίλων του Champions League.

Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση κατέγραψε ως τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο πολύπειρος προπονητής ανέλαβε το καλοκαίρι του 2015 τη «Βασίλισσα» και στις 12 πρώτες επίσημες υποχρεώσεις μέτρησε οκτώ νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Με τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπέιλ, Κρόος και Μαρσέλο στο ρόστερ, οι «μερέγχες» σημείωσαν 27 γκολ (σχεδόν 2,5 ανά αγώνα). Ωστόσο, τα θετικά αποτελέσματα δεν είχαν συνέχεια και στις αρχές του 2016 η συνεργασία του Φλορεντίνο Πέρεθ με τον Μπενίτεθ τερματίστηκε.

Τρίτη στη σειρά είναι η επίδοση με τον Παναθηναϊκό. Στη Λίβερπουλ, όπου έκανε ευρέως γνωστό το όνομά του, ξεκίνησε με έξι νίκες, πέντε ήττες και μία ισοπαλία, ενώ στη Νιούκαστλ, όπου αγαπήθηκε όσο πουθενά, μέτρησε μόλις τρεις νίκες, πέντε ήττες και τέσσερις ισοπαλίες.

Τα παραπάνω στατιστικά επιβεβαιώνουν ότι χρειάζεται χρόνος, εμπιστοσύνη και δουλειά. Αυτό άλλωστε τόνισε ο Μπενίτεθ πριν τον αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν, λέγοντας: «Δείξτε εμπιστοσύνη σε εμένα και τους παίκτες, πιστέψτε στο πρότζεκτ».

