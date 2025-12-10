Λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Πεπ Γκουαρντιόλα προχώρησε σε μια δήλωση που συζητήθηκε έντονα.

Ο Καταλανός τεχνικός αναφέρθηκε στην τεράστια πίεση που συνοδεύει τη θέση του προπονητή στη «βασίλισσα», στέλνοντας παράλληλα ένα έμμεσο μήνυμα στήριξης στον Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Γκουαρντιόλα χαρακτήρισε τη δουλειά στον πάγκο της Ρεάλ ως «την πιο δύσκολη στο ποδόσφαιρο», εξηγώντας πως οι απαιτήσεις και το επίπεδο κριτικής είναι στο κορυφαίο σημείο. Για να υπογραμμίσει το μέγεθος της πίεσης, έκανε μια σύγκριση με την περσινή σεζόν της Μάντσεστερ Σίτι.

«Το να προπονείς τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο. Αν είχα τις περσινές μου επιδόσεις ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, θα με είχαν απολύσει μέσα σε έξι μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

