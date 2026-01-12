Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για Κραλ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Ουνιόν Βερολίνου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οι «πράσινοι» περιμένουν την οριστική κατάληξη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως μετέφερε ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, το «τριφύλλι» δούλευε παράλληλα την υπόθεση του Τσέχου χαφ, την ώρα που αναμένει και την εξέλιξη του Σαντίνο Αντίνο. Ο Κραλ, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «6» όσο και στο «8», έχει ξεχωρίσει για τα αθλητικά του χαρακτηριστικά, την ένταση στο παιχνίδι του και την ικανότητά του να δίνει ισορροπία στον άξονα.

Οι επαφές των τελευταίων ημερών έχουν προχωρήσει σημαντικά και, εκτός απροόπτου, η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί. Ο 27χρονος μετρά 48 συμμετοχές με την εθνική Τσεχίας και έχει περάσει από Σπάρτακ Μόσχας, Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ πριν την Ουνιόν Βερολίνου.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός εξετάζει και την πιθανότητα ενίσχυσης με έναν ακόμη μέσο, με πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά, καθώς η ανάγκη για αναβάθμιση στον άξονα παραμένει υψηλή προτεραιότητα.

