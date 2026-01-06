Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μπαπέ στην Τζέντα, σε αναμονή ενόψει του...τελικού στο Supercoppa

Ο Κιλιάν Μπαπέ υποφέρει από τραυματισμό στο γόνατο και παρακολουθείται, εν αναμονή της προόδου του τις επόμενες ώρες - Κανονικά ο Ντιν Χούισεν

Mbappé

 Χωρίς τον Κιλιάν Μπαπέ, που υποφέρει από τραυματισμό στο γόνατο, θα ταξιδέψει η Ρεάλ Μαδρίτης στη Σαουδική Αραβία (Τζέντα) για το ισπανικό Σούπερ Καπ. 

Ο Μπαπέ, ο οποίος είχε ήδη τεθεί εκτός στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μπέτις την Κυριακή (4/1) λόγω διαστρέμματος στο γόνατο, θα παρακολουθείται - όπως αναφέρει η ισπανική ερημερίδα Marca -, εν αναμονή της προόδου του τις επόμενες ώρες.

Πιθανή συμμετοχή του σε έναν υποθετικό τελικό θα εξαρτηθεί από αυτό, σε περίπτωση που η Ρεάλ Μαδρίτης κερδίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.

 Αντίθετα, ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός  Ντιν Χούισεν περιλαμβάνεται στην αποστολή.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark