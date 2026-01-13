Αρνήθηκε να πεθάνει και έκανε μυθική ανατροπή τίτλου ο Ολυμπιακός! Oι Πειραιώτες βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο από τον Παναθηναϊκό που κατέρρευσε και κατέκτησαν στο tie break to Super Cup με 3-2 σετ.

Με τον Ατανασίεβιτς να κάνει ένα καυτό ξεκίνημα πετυχαίνοντας τους δυο από τους τρεις πόντους του Ολυμπιακού (3-1), άρχισε ο τελικός στο Μαρκόπουλο. Το «ερυθρόλευκο» μπλοκ, αλλά και η υποδοχή στην πίσω ζώνη, μετατράπηκαν γρήγορα σε «ατού» για την ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη, η οποία κατάφερε να βρει απαντήσεις σε δύσκολα σερβίς από πλευράς Παναθηναϊκού, διατηρώντας το +2 (5-3), προτού ο Σπίριτο με υπέροχη έμπνευση και μια εξίσου όμορφη πάσα δώσει το δικαίωμα στον Ανδρεόπουλο να ισοφαρίσει 5-5. Παρά το νέο προβάδισμα του Ολυμπιακού, οι «πράσινοι» θωράκισαν το μπλοκ τους και σε συνδυασμό με την καλή τους υποδοχή, έφεραν το ματς στο υπέρ τους +2 (9-7). Το γεγονός ότι Νίλσεν και Γκάσμαν, έδειχναν βρίσκονται σε καλό μομέντουμ από το σερβίς, αλλά και κατ' επέκτασιν στο ματς, έφερε τον Παναθηναϊκό στο +5 (13-8, 14-9). Ο Αμερικανός κεντρικός του «τριφυλλιού», μαζί με τον Ανδρεόπουλο και τον Νίλσεν, ύψωσαν τείχος και με διαδοχικά μπλοκ έφεραν τον πρωταθλητή στο +6 (18-12). Ένα κακό άλμα του Ανδρεόπουλου που έφερε πόντο του Ατανασίεβιτς, αλλά και το πρώτο επιτυχημένο μπλοκ, δια χειρών Τζούριτς μείωσαν τη διαφορά στους τέσσερις (18-14) και ανάγκασαν τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να σπάσει τον ρυθμό καλώντας time out. Φέρνοντας το ματς στο +5 (20-15) ο Παναθηναϊκός, είδε τον Ολυμπιακό με πρωταγωνιστές τους Τζούριτς και Ατανασίεβιτς να τρέχει ένα φοβερό επί μέρους 4-0 και να μειώνει στον πόντο χάρη σε κερδισμένο μπλοκ άουτ (20-19). Το νέο time out από τον κόουτς Ανδρεόπουλο, βοήθησε τον Παναθηναϊκό να ξεφύγει ξανά στους τέσσερις (23-19) και παρά το άστοχο σερβίς από τον Νίλσεν, ένα λάθος σερβίς του Ατανασίεβιτς και το μπλοκ του Ανδρεόπουλου έφεραν το 25-20 για το 1-0 του Παναθηναϊκού.

Με έναν άσο δυο τρομακτικούς πόντους, κλάσης, από τον Ντμίτρο Γιάντσουκ, αλλά και τρεις λάθος επιθετικές αποφάσεις του Ολυμπιακού, που βρήκε πόντους από τα λάθη του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» βρήκαν άμεσα προβάδισμα τεσσάρων πόντων.

Ο Ουκρανός έδειχνε ασταμάτητος στο δεύτερο σετ και είτε μέσω του σερβίς, είτε εκμεταλλευόμενος τα λάθη του Ολυμπιακού, βοήθησε τον Παναθηναϊκό να παραμείνει μπροστά με σημαντική διαφορά, με τον Νίλσεν με φοβερό πόντο, να κάνει το 14-8. Οι πρωταθλητές συνέχιζαν με το εκπληκτικό τους σερβίς να βγάζουν... άσους από το μανίκι και να φτάνουν στο +7 (16-9) και εν συνεχεία στο +9 19-10 με υπέροχο πρώτο χρόνο του Σπίριτο που τελείωσε ο Γκάσμαν, μεγάλο χτύπημα του Νίλσεν, από νέα κακή υποδοχή και πέμπτο άσο (δεύτερο) από Γιάντσουκ. Το «τριφύλλι» πλέον είχε το πόδι κολλημένο στο γκάζι, με την τακτική του να είναι ξεκάθαρη. Πίεση στο σερβίς, καθαρές επιθέσεις και εκμετάλλευση όλων των λαθών που εκμαίευαν. Έτσι φτάνοντας στο 24-13 απέκτησαν 11 ευκαιρίες για set ball, εκ των οποίων τα δυο σβήστηκαν. Τρίτη όμως δεν υπήρξε και ο Νίλσεν, τελείωσε το σετ με το εμφατικό 25-15 για το 2-0.

Απόλυτη ισορροπία στην εκκίνηση του τρίτου σετ με τους δυο «αιωνίους» να πηγαίνουν πόντο πόντο. Για τον Ολυμπιακό, Δαλακούρας και Πιτακούδης, μπήκαν στην εξίσωση, δίνοντας πολλές σημαντικές λύσεις, την στιγμή που για τον Παναθηναϊκό, ο Νίλσεν, αλλά κυρίως ο Ανδρεόπουλος κρατούσαν τους πρωταθλητές στην ισοπαλία. Για πρώτη φορά μετά το πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός κατάφερε με πρώτο χρόνο του Πιτακούδη και λάθος του Νίλσεν σε χαλασμένη υποδοχή, να βρει προβάδισμα δυο πόντων (13-11), αναγκάζοντας τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να καλέσει tim out. Ο Ατανασίεβιτς πήρε φοβερό άσο και ο Παναθηναϊκός πλέον βρέθηκε στο -3 το οποίο διέκοψε προσωρινά ο Γιάντσουκ, μέχρι ο Σέρβος να ξαναπάρει το... όπλο του, αλλά και μαξιλαράκι ασφαλείας τεσσάρων πόντων (17-13). Ο Ολυμπιακός παρασύρθηκε από το ηγετικό comeback του Μίταρ Τζούριτς και μετά από πολλά λάθη του Παναθηναϊκού άνοιξε τη διαφορά και έφτασε στο +6 (23-17) και εν συνεχεία στο 25-17 μειώνοντας σε 2-1.

Με το μάτι να... γυαλίζει και με τον Νίλσεν στη «ζώνη του λυκόφωτος» ο Παναθηναϊκός μπήκε με δυο άσους του Νίλσεν και δυο ακόμη πόντους με το 4-0 στο τρίτο σετ. Ο Δανός ήταν τρομακτικός και είχε βάλει μπροστά τις μηχανές, στέλνοντας δις, τον Παναθηναϊκό στο +5, την στιγμή που ό,τι «σέρβιρε» ο Ολυμπιακός, ήταν είτε στο φιλέ, είτε άουτ. Η διαφορά μειώθηκε με ένα 2-0 του Ολυμπιακού και οι κακές αποφάσεις από το σερβίς κάθε ομάδας διατήρησε το συγκεκριμένο μοτίβο, αλλά και το μομέντουμ στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Η ανάγκη του Ολυμπιακού για αντίδραση ήταν επιτακτική και ήρθε αφού με ένα δικό του 4-0 ο Ολυμπιακός μείωσε στον πόντο επιστρέφοντας από το -5 (14-13). Τα χέρια των παικτών είχαν αρχίσει να βαραίνουν και ο Ολυμπιακός με τον Ατανασίεβιτς πήρε πρώτο προβάδισμα στο 4ο σετ για το 19-18. Ο Νίλσεν όμως έβαλε ξανά μπροστά τις μηχανές και πήρε εκ νέου το προβάδισμα 20-19, αλλά και 21-20, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει. Ένα μπλοκ στον Γκάσμαν και ένα λάθος του Αμερικανού έφεραν τον Ολυμπιακό μπροστά με 22-21, όμως ο Αμερικανός με πρώτο χρόνο εξιλεώθηκε κάνοντας το 22-22. Αμέσως μετά όμως το λάθος στο σερβίς του έφερε το 23-22 για τους Πειραιώτες. Μια οριακή φάση ωστόσο στη συνέχεια μέσω εξωνυχιστικού ελέγχου έφερε το 23-23 για τον Παναθηναϊκό. Όμως μετά από ένα θρίλερ ο Ατανασίεβιτς έκλεισε το σετ με άσο και έστειλε τον τελικό στο tie break (26-24).

Το μομέντουμ είχε ξεκάθαρα ερυθρόλευκο χρώμα μετά την ανατροπή του 4ου σετ. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε με τρόπο σαρωτικό, αφού με το καλησπέρα πήρε προβάδισμα πέντε πόντων με πρωταγωνιστή τον Ατανασίεβιτς, αλλά και τον τρομερό, Λάμπρο Πιτακούδη, ο οποίος έστησε οχυρό στο φιλέ! Τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους, αφού το σκορ είχε φτάσει στο 4-10 με μπλοκ του νεαρού κεντρικού! To μυαλό των παικτών του Παναθηναϊκού είχε χαλάσει για τα καλά και μόνο με ένα θαύμα θα ανέτρεπαν τα δεδομένα. Αυτά τα θαύματα δεν έγιναν και ο Ολυμπιακός πήρε το τρόπαιο με επική ανατροπή!

