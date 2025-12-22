Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: 52χρονος και 56χρονος έδειραν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ

Tους ενόχλησε το τύμπανο που χτυπούσε ο ανήλικος κατά τη διάρκεια του αγώνα και τον χτύπησαν - Συνελήφθησαν και οι δύο δράστες   

Βόλεϊ

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με δύο άνδρες ηλικίας 52 και 56 ετών, να δέρνουν ένα 13χρονο παιδί, επειδή τους ενοχλούσε το τύμπανο που χτυπούσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. 

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν, χθες το απόγευμα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, τον 52χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Συκεών και ο 56χρονος για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού, σύμφωνα με το thestival.gr.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

