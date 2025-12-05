Βυθίστηκε στο σκοτάδι το κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός για τον τελικό του θεσμού του Λιγκ Καπ του βόλεϊ.

Μία μέρα μετά την αναβολή αγώνα μπάσκετ σε κλειστό γήπεδο - το ΣΕΦ - είχαμε διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια ενός τελικού εγχώριου θεσμού.

Το ματς ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός διεκόπη στις 18:00 λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης. Το ρεύμα ήρθε 20 λεπτά αργότερα και ο αγώνας ξεκίνησε εκ νέου στις 18:30.

Τελικός νικητής αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με 3-1 σετ και κατέκτησε τον τίτλο.

