Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φιάσκο και στο βόλεϊ: Διακοπή ρεύματος στον τελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς», ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βυθίστηκε στο σκοτάδι το κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη - Διακοπές ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή λόγω της κακοκαιρίας 

Λιγκ Καπ στο βόλεϊ

Βυθίστηκε στο σκοτάδι το κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός για τον τελικό του θεσμού του Λιγκ Καπ του βόλεϊ.   

Μία μέρα μετά την αναβολή αγώνα μπάσκετ σε κλειστό γήπεδο - το ΣΕΦ - είχαμε διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια ενός τελικού εγχώριου θεσμού.

Το ματς ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός διεκόπη στις 18:00 λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης. Το ρεύμα ήρθε 20 λεπτά αργότερα και ο αγώνας ξεκίνησε εκ νέου στις 18:30.

Τελικός νικητής αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με 3-1 σετ και κατέκτησε τον τίτλο. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βόλει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark