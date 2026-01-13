Την απόκτηση του 27χρονου Μάρτιν Χόνγκλα με τη μορφή δανεισμού από τη Γρανάδα, και με κανονική αγορά το επόμενο καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Άρης, με τον Καμερουνέζο (35 φορές διεθνής) στις πρώτες του δηλώσεις να τονίζει ότι θα προσπαθήσει «να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις την ομάδα για να ολοκληρωθεί η σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Martin Hongla με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και αγορά το ερχόμενο καλοκαίρι από την ισπανική Granada CF με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας (μέχρι το καλοκαίρι του 2029).

O Martin Hongla γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1998 στην Γιαουντέ του Καμερούν.

Ξεκινώντας από την τοπική ακαδημία της Nkufo Academy ήρθε στην Ευρώπη το 2016 για λογαριασμό της Granada CF.

Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη δεύτερη ομάδα δεν πέρασαν απαρατήρητες και από πρώτη κιόλας χρονιά του στην Ισπανία κατέγραψε 10 συμμετοχές στη La Liga με τη φανέλα της Granada CF.

Ακολούθησαν πρώτα ένας εξάμηνος δανεισμός στην δεύτερη ομάδα της Barcelona και έπειτα ένας ακόμη εξάμηνος δανεισμός στην ουκρανική Karpaty Lviv (16 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ).

Η πολυετής παρουσία του στη Granada CF έφτασε στο τέλος της το καλοκαίρι του 2019 όταν τον αγόρασε η Royal Antwerp.

Στα δύο χρόνια παρουσίας του στο Βέλγιο αποτέλεσε σημαντικό «γρανάζι» στη μηχανή της Antwerp στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις (58 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 ασίστ), πανηγυρίζοντας μάλιστα την κατάκτηση του Κυπέλλου Βελγίου το 2020.

Ακολούθησε η μετακόμισή του στην Ιταλία για λογαριασμό της Hellas Verona το καλοκαίρι του 2021, αρχικά ως δανεικός και έπειτα με αγορά που ξεπέρασε τα 3.500.000 ευρώ.

Σε δύο σεζόν στην Ιταλία κατέγραψε 41 συμμετοχές (1 γκολ) σε Serie A και Κύπελλο Ιταλίας, ενώ μεσολάβησε και ένας εξάμηνος δανεισμός στην Real Valladolid μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Τον Ιανουάριο του 2024 ο διεθνής Καμερουνέζος μέσος επέστρεψε στην ομάδα που ανδρώθηκε και ξεκίνησε την καριέρα του, την Granada CF.

Στη δεύτερη θητεία του ο απολογισμός σε La Liga και Segunda Division ήταν 51 συμμετοχές (4 γκολ, 2 ασίστ).

Από το 2020, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Καμερούν (35 συμμετοχές, 1 γκολ), συμμετέχοντας μάλιστα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Από σήμερα ο Martin Hongla ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Welcome Martin!

«Είμαι χαρούμενος ανήκω στην οικογένεια του ΑΡΗ»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Martin Hongla, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και ανήκω στην οικογένεια του ΑΡΗ. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον Ρούμπεν (σ.σ. Ρέγες) για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου και για τον τρόπο που επετεύχθη η συμφωνία.

Θα προσπαθήσω να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις την ομάδα για να ολοκληρωθεί η σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

