Βόλεϊ: Τα κορίτσια του Ολυμπιακού για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League

Η 13η Νοεμβρίου 2025 θα γραφτεί μια για πάντα με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού και του τμήματος βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Μία εβδομάδα μετά την εκπληκτική εμφάνιση στο «Μελίνα Μερκούρη» και τη νίκη με «καθαρό» σκορ 3-0 σετ επί της Βάσας, τα «ερυθρόλευκα» κορίτσια σφράγισαν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας την ιστορική πρόκριση στους ομίλους του CEV Champions League!

Στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τον τρίτο και τελευταίο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, οι αθλήτριες του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς μπήκαν απόλυτα αποφασισμένες στο τάραφλεξ και με κυριαρχικό βόλεϊ κατέκτησαν τα δύο πρώτα σετ με 25-18 και 25-22 αντίστοιχα επί της ομάδα του Γιάννη Αθανασόπουλου.

Κάπως έτσι, οι τρεμπλούχες Ελλάδας πανηγύρισαν την είσοδό τους στη φάση των ομίλων του θεσμού για πρώτη φορά στην ιστορία τους, με τις αθλήτριες και το τεχνικό επιτελείο να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς μετά το 2-0!

Ο Ολυμπιακός γίνεται η δεύτερη ελληνική ομάδα στο βόλεϊ Γυναικών που θα αγωνιστεί στο Champions League μετά τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινες» είχαν παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τις σεζόν 1998/99 και 2000/01.

