Βόλεϊ Γυναικών: Στον Παναθηναϊκό η Φεντούσιο

Την απόκτηση της Μόνικα Φεντούσιο ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, ενισχύοντας καθοριστικά το δυναμικό της. Η Φεντούσιο υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μόνικα Φεντούσιο στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησαν τα «φίνα κορίτσια» καθώς έντυσαν στα πράσινα την Πολωνή Μόνικα Φεντούσιο.

Η διεθνής ακραία γεννημένη στις 6 Νοεμβρίου 1999, με ύψος 1,83μ και ήταν MVP της Πολωνικής Λίγκας το 2023.

Αναλυτικά το πλούσιο βιογραφικό της:

2014-2015 Atom Trefl Malbork U20 (Πολωνία)

2015-2016 SMS PZPS Szczyrk (Πολωνία)

2016-2017 Atom Trefl Sopot U20 (Πολωνία)

2017-2020 KS Palac Bydgoszcz (Πολωνία)

2020-2023 PGE Grot Budowlani Lodz (Πολωνία)

2023-2024 LOTTO Chemik Police (Πολωνία)

2024-2025 KS DevelopRes Rzeszow (Πολωνία)

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Φεντούσιο ανέφερε «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη που εντάσσομαι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι τεράστια η τιμή για εμένα να είμαι μέλος σε έναν τόσο ιστορικό και αξιοσέβαστο Σύλλογο. Είμαι ενθουσιασμένη για αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα μου και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να γνωρίσω από κοντά τους φιλάθλους μας»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.