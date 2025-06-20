Η νέα εποχή για την ΑΕΚ ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου, με την επίσημη παρουσίαση του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός έφτασε στην Αθήνα και πήγε απευθείας από το αεροδρόμιο στο Press Conference Room της OPAP Arena, όπου μίλησε για πρώτη φορά στους εκπροσώπους του Τύπου και άνοιξε τα... χαρτιά του.

Ο νέος προπονητής της Ένωσης μίλησε για πολλά ενδιαφέροντα θέματα, αναφερόμενος στην αγωνιστική του φιλοσοφία, το υπάρχον ρόστερ, τις μεταγραφές που θα γίνουν αλλά και τους στόχους που έχει θέσει για την παρουσία του στον πάγκο του συλλόγου.

Παράλληλα, σχολίασε την προσθήκη του Δημήτρη Καλοσκάμη, μίλησε για το προφίλ που θέλει να έχουν οι παίκτες που θα βρίσκονται στην ομάδα, και έκανε την υπόσχεσή του στον κόσμο της ΑΕΚ και σε όσους τον έφεραν στον πάγκο του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Καλησπέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κατάλαβα κάποιες λέξεις από όσα είπε ο πρόεδρος, κυρίως το μεγάλη ΑΕΚ. Είμαι ευτυχισμένος που ήρθα σε μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, παράδοση και έναν στρατό οπαδών. Όλα αυτά ήταν βασικά για να έρθω. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω απλώς να έχω δουλειά, μου αρέσουν τα σοβαρά πρότζεκτ και έχω μεγάλη φιλοδοξία. Έχω βρεθεί σε 5 χώρες προηγουμένως, και σε όλες έχω πετύχει πράγματα. Το ίδιο θέλω να κάνω κι εδώ, το πιο σημαντικό για μένα είναι το αποτέλεσμα.

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε γρήγορα τη δουλειά, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι και μετριοπαθείς. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση, αλλά έχω συνηθίσει να δουλεύω σε ομάδες με πίεση, είναι κάτι που με κρατάει σε εγρήγορση και με τα μάτια ανοιχτά. Ξέρω τις προσδοκίες που υπάρχουν και από πόσο κόσμο υπάρχουν. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά αναζητώ δικαιολογίες, ψάχνω μόνο λύσεις. Δεν θέλω να μιλάω πολύ. Ευχαριστώ τον ιδιοκτήτη, υπόσχομαι να κάνω ότι μπορώ με επαγγελματισμό για να πετύχω».

Για την κακή σεζόν που προηγήθηκε και αν επηρέασε την απόφασή του να έρθει στην ΑΕΚ: «Όπως είπα και πριν, για εμένα δουλεύουν μόνο οι μεγάλοι στόχοι σε μεγάλες ομάδες, λειτούργησε σαν κίνητρο. Νιώθω την πείνα για την επιτυχία. Έχουμε ένα νέο εκπληκτικό γήπεδο, ένα προπονητικό κέντρο που βελτιώνεται. Η ομάδα χρειάζεται μία ανανέωση, να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας και να είμαστε πιο γρήγοροι. Νιώθω ότι όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα, νιώθουμε την ίδια πείνα. Αν συνεχίσει έτσι, θα τα πάμε πολύ καλύτερα. Πρώτα από όλα είναι η Ευρώπη, γιατί η κλήρωση δεν ήταν η καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Νιώθω πιο σίγουρος για το πώς θα είμαστε τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, αλλά πρέπει γρήγορα να ξεπεράσουμε τη δυσκολία που έχουμε μπροστά μας τους επόμενους μήνες. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα μπορούμε μετά να βρεθούμε στο επίπεδο που θέλουμε».

Για την αγωνιστική του φιλοσοφία: «Δεν είναι απλό να το περιγράψω σε μία πρόταση, γιατί λατρεύω το ποδόσφαιρο και τη δουλειά μου, αλλά κυρίως το αποτελέσματα. Είμαι ένας προπονητής που πάντα προσπαθεί να πάρει το καλύτερο από αυτά που έχει μπροστά του. Υπάρχουν 10-20 προπονητές σε όλο τον κόσμο που μπορούν να ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες ό,τι θέλουν και να το πάρουν. Πρέπει να δουλέψουμε με ό,τι έχουμε, να αναπτύξουμε νέους παίκτες. Πρέπει να προπονούμαστε σκληρά, να είμαστε πειθαρχημένοι και να φροντίσουμε τις μικρές λεπτομέρειες, γιατί αυτές παίζουν τεράστιο ρόλο. Μου αρέσει η μεγάλη πίεση, το άμεσο και κάθετο ποδόσφαιρο, όμως δεν είμαι κατά του να έχουμε την κατοχή. Θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά συντόμως, μου αρέσει να κερδίζω. Όλα είναι σημαντικά, αν δεν είσαι οργανωμένος σε έναν τομέα του παιχνιδιού θα το πληρώσεις. Το build-up, η πίεση ψηλά, οι στημένες φάσεις, η οργάνωση και η αμυντική συνοχή. Σαφώς υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ που μου αρέσει, αλλά στην παρούσα φάση δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα γι' αυτό».

Για το πόσο απέχει το ρόστερ από αυτό που θέλει ο ίδιος: «Δεν μπορώ να το πω συγκεκριμένα, αλλά σίγουρα δεν είμαστε ακόμη η ομάδα που θέλουμε και έχουμε ξεκάθαρες ιδέες. Πήραμε έναν νεαρό Έλληνα παίκτη από τον Ατρόμητο (σ.σ. Καλοσκάμης), τον οποίο τον πιστεύουμε πάρα πολύ, μου άρεσαν πολύ αυτά που είδα από εκείνον, είναι παίκτης με μέλλον. Με ενδιαφέρει πολύ να μη βασιζόμαστε μόνο σε ξένους, αλλά και σε Έλληνες. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, δουλεύει η ομάδα πάνω σε αυτό. Σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στα μεταγραφικά, αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης, μετά θα μπορούμε να βρεθούμε στο επίπεδο που θέλουμε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και για το μπάτζετ που μπορεί να διατεθεί. Δεν θέλουμε παίκτες που θα έρθουν για τα μνημεία και τα εστιατόρια της Αθήνας, αλλά παίκτες με δίψα. Είναι ένα δύσκολο πακέτο, αλλά όλοι στην ομάδα δουλεύουν για να το πετύχουμε».

Για το αν ήταν στο γήπεδο όταν η ΑΕΚ ταξίδεψε στο εμπόλεμο Βελιγράδι το 1999 για φιλικό με την Παρτίζαν: «Ανατριχιάζω όταν το θυμάμαι. Είχα δικούς μου ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τότε. Έπαιζα ποδόσφαιρο ακόμη, δεν ήμουν στο γήπεδο. Ήταν μία ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει αδελφότητα ανάμεσα στον ελληνικό και τον σέρβικο λαό. Είναι μία έντονη μνήμη η παρουσία της ΑΕΚ, ο πόλεμος ποτέ δεν είναι καλό πράγμα και ευτυχώς έχει τελειώσει».



Για την υπόσχεσή του στον κόσμο της ΑΕΚ: «Όπως είπα και πριν, αυτό που μπορώ να υποσχεθώ στον ιδιοκτήτη και σε όσους με έφεραν εδώ, αλλά και στον κόσμο, είναι ότι ποτέ δεν θα ντραπούν για εμάς. Κάποιες φορές θα παίξουμε καλύτερα, άλλες χειρότερα. Όμως πάντα θα πεθαίνουμε στο γήπεδο, θα παλεύουμε σαν τρελοί για την ομάδα και οι οπαδοί πάντα το λατρεύουν αυτό. Κι εγώ το λατρεύω, δεν θυμώνω στην ομάδα μου ποτέ αν κάνει το καλύτερο δυνατό. Αν κάποιος είναι καλύτερος, θα είμαι ο πρώτος που θα του δώσει συγχαρητήρια. Πάντα θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αυτή είναι η υπόσχεση που μπορώ να δώσω. Όποιος δεν μπορεί να το ακολουθήσει αυτό, τότε δεν θα είναι μαζί μας».

Για το αν η ψυχολογική προετοιμασία είναι της ίδιας σημασίας γι' αυτόν με την αθλητική: «Είναι μία καλή ερώτηση. Όπως πριν μίλησα για τα αγωνιστικά, το ίδιο ισχύει κι εδώ. Η τακτική είναι πολύ σημαντική, όμως και η ψυχολογία είναι καθοριστική. Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν σε κάτι, μπορούν να κερδίσουν. Αν δεν πιστεύουν, δεν μπορούν. Κάθε λέξη είναι ψυχολογική προετοιμασία. Πολλές φορές κάποιοι μπερδεύουν την εμψύχωση πριν το παιχνίδι με την ψυχολογική προετοιμασία. Αυτή ξεκινάει άμεσα και είναι κάτι που καλλιεργείται μέρα με τη μέρα και υπηρετείται από όλα τα γκρουπ στους ποδοσφαιριστές».

Για το πώς πείστηκε από τον κ. Ηλιόπουλο να αφήσει την ΤΣΣΚΑ και να αναλάβει το πρότζεκτ της ΑΕΚ: «Πέρασα καταπληκτικά στην ΤΣΣΚΑ, γενικώς οπουδήποτε πήγα έκανα πολλούς φίλους και πολλές αθλητικές γέφυρες. Είμαι πολύ περήφανος για όσα πέτυχα στην ΤΣΣΚΑ, όμως οι άνθρωποι στην ΑΕΚ χρησιμοποίησαν κάποιες ''μαγικές'' λέξεις. Όμως κυρίως μου άρεσε το πρότζεκτ, ένιωσα μία καλή ενέργεια από τους ανθρώπους που μίλησα, και μεγάλες φιλοδοξίες. Μου αρέσει να δουλεύω για ένα πρότζεκτ και να κυνηγώ ξεκάθαρους στόχους. Μπορεί να πάει καλά, μπορεί όχι, ο χρόνος θα δείξει. Ήθελα όμως να είμαι μέρος αυτού του πρότζεκτ».

Για το αν θα αρχίσει την προετοιμασία με το περσινό ρόστερ: «Πρέπει να το δούμε ρεαλιστικά. Δουλεύουμε με τους παίκτες της περσινής σεζόν που έχουν συμβόλαιο, εκτός από τους διεθνείς που θα μπουν λίγο πιο αργά στην προετοιμασία. Θέλω να δω παίκτες που ήταν δανεικοί, όπως ο Χρυσόπουλος, ο Ζίνι και ο Κοσίδης. Ελπίζω ότι θα υπάρχει ενίσχυση 1 με έναν, δύο, τρεις ή τέσσερις παίκτες. Θέλουμε τα ίδια πράγματα με τον πρόεδρο, οπότε πρέπει να πιέσουμε τους αρμόδιους για μεταγραφές. Θεωρώ ότι τέσσερις κινήσεις αυτή τη στιγμή θα ήταν εντάξει».

Για τη θέση που θα ήθελε άμεση ενίσχυση και το αν μίλησε με μεγάλα ονόματα της ομάδας όπως ο Μαρσιάλ και ο Λαμέλα: «Είχα κουβέντα με κάποιους παίκτες, όμως όχι όλους, γιατί θέλω να συζητήσω μαζί τους πρόσωπο με πρόσωπο και ευθέως. Θα ξεκινήσω να μιλάω μαζί τους από την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Στις εσωτερικές συζητήσεις με τους παίκτες θέλω να λέγονται μόνο αλήθειες, για τα κακά και τα άσχημα. Έχω συνεχείς επαφές με τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την ενίσχυση. Δεν είναι επαγγελματικό να μιλήσω συγκεκριμένα, αλλά σύντομα θα μπορέσετε να δείτε μπροστά σας ποιες ήταν οι προτεραιότητες της ομάδας».

