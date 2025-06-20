Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 7 κατηγορούμενοι, η πρώτη ομάδα από τους συνολικά 13 κατηγορούμενους ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των οργανωμένων οπαδών.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν και ο 38χρονος αλβανικής καταγωγής, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, της μη συμμετοχής σε δραστηριότητα οποιασδήποτε αθλητικής ομάδας , της μη παρακολούθησης οποιουδήποτε αθλήματος, αλλά και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 10 χιλιάδων ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.