Της Έλενας Γαλάρη
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 7 κατηγορούμενοι, η πρώτη ομάδα από τους συνολικά 13 κατηγορούμενους ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των οργανωμένων οπαδών.
Μεταξύ των κατηγορουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν και ο 38χρονος αλβανικής καταγωγής, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού.
Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, της μη συμμετοχής σε δραστηριότητα οποιασδήποτε αθλητικής ομάδας , της μη παρακολούθησης οποιουδήποτε αθλήματος, αλλά και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 10 χιλιάδων ευρώ.
