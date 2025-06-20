Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φιορεντίνα φαίνεται πως βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης, με τους «βιόλα», μάλιστα, να κάνουν την πρώτη τους κίνηση για την απόκτησή του! Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της ιταλικής ιστοσελίδας spaceviola.com και του δημοσιογράφου Λορέντσο Λεπόρε, η ομάδα της Φλωρεντίας κατέθεσε προφορική πρόταση ύψους 15-17 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναθηναϊκό για τον διεθνή Έλληνα επιθετικό.

Η απάντηση του «τριφυλλιού», ωστόσο, ήταν αρνητική, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Μάλιστα, σημειώνει το ίδιο δημοσίευμα, «το καλοκαίρι του 2024 είχε απορριφθεί πρόταση, που άγγιζε τα 30 εκατομμύρια ευρώ» και τονίζει ότι και φέτος ο Παναθηναϊκός δεν συζητάει με λιγότερα από αυτά τα χρήματα!

Η Φιορεντίνα, που έχει ήδη ενισχυθεί με τον Έντιν Τζέκο, αναζητά επιπλέον λύσεις στην επίθεση και ο Ιωαννίδης φαίνεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της.

Το δημοσίευμα

«Η διοίκηση της Φιορεντίνα συνεχίζει τις κινήσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Μετά την άφιξη του Τζέκο, σύμφωνα με όσα συγκέντρωσε αποκλειστικά το spaceviola.com, οι ''βιόλα'' υπέβαλαν στον Παναθηναϊκό μια προφορική προσφορά μεταξύ 15 και 17 εκατομμυρίων για τον Έλληνα επιθετικό Ιωαννίδη .

Η ομάδα της Αθήνας, ωστόσο, αρνήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη και μια πολύ υψηλότερη προσφορά (περίπου 30 εκατομμύρια) που έφτασε και απορρίφθηκε το περασμένο καλοκαίρι».

Και στην ανάρτησή του ο Λεπόρε γράφει: «Ο ελληνικός σύλλογος είναι σταθερός και δεν θα εξετάσει προσφορές κάτω των 30 εκατομμυρίων ευρώ».

EXCL: #Fiorentina have submitted a verbal offer in the range of €15–17M to #Panathinaikos for striker #Ioannidis 🍀



However, the Greek club are holding firm and will not consider offers below €30M.@SpaceViola_Com#SpaceViola https://t.co/UzgSgv9QNR pic.twitter.com/uD4tHn3Vob — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) June 20, 2025

