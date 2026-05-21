Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος με το φινάλε της φετινής σεζόν που τον βρήκε να παλεύει με τη Σεβίλλη για την παραμονή στη LaLiga, θα επιστρέψει στον αγγλικό βορρά και τη Νιούκαστλ, όπου και ανήκει.



Έχει παραχωρηθεί δανεικός στους Ανδαλουσιάνους, οι οποίοι δεν θα τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους.

Ο τουρκικός Τύπος κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Μπεσίκτας και μάλιστα τονίζει πως υπάρχουν επαφές του κλαμπ με την πλευρά του Έλληνα τερματοφύλακα.



Το feedback εκείνου φέρεται να ήταν θετικό στα όσα συζητήθηκαν, αν και ακόμα η υπόθεση παρουσιάζεται σε πολύ πρώιμο στάδιο…

