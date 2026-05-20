Ενρίκε: «Άξιζε το πρωτάθλημα η Άρσεναλ, ο τελικός θα είναι πολύ δύσκολος»

Η Παρί Σεν Ζερμέν μετράει αντίστροφα για τον τελικό του Champions League και απέναντί της θα βρει μια Άρσεναλ με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, αφού κατέκτησε την Premier League για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και το 2004.

Ο Λουίς Ενρίκε σε δηλώσεις που παραχώρησε τόνισε ότι οι «κανονιέρηδες» άξιζαν τον τίτλο του πρωταθλητή στην Αγγλία, ενώ πρόσθεσε πως θα είναι ένας σπουδαίος και πολύ δύσκολος τελικός.

«Θα είναι ένας πολύ δύσκολος τελικός με ομάδες που έρχονται με διαφορετικές προσεγγίσεις. Ελπίζουμε για έναν σπουδαίο τελικό. Η Άρσεναλ άξιζε να κερδίσει την Premier League μετά από μια πολύ καλή σεζόν. Τους έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, γνωρίζουμε την ικανότητά τους να σκοράρουν γκολ με την μπάλα, και χωρίς την μπάλα, είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο σε αυτό, χωρίς αμφιβολία. Είναι ο προπονητής Μίκελ Αρτέτα που έφερε αυτή τη νοοτροπία νικητή στην Άρσεναλ. Βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο τις τελευταίες τέσσερις ή πέντε σεζόν», ενώ σχολίασε και την ικανότητα των Άγγλων στις στατικές φάσεις:

«Θα προσπαθήσουμε να αμυνθούμε όπως συνήθως. Είμαστε μια μικρή σε μέγεθος ομάδα αλλά αμυνόμαστε καλά στις στημένες φάσεις. Είμαστε πολύ τυχεροί που παίζουμε σε έναν ακόμη τελικό».

