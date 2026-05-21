Η έναρξη του Final 4 της Αθήνας πλησιάζει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ένιωσε την ανάγκη να στείλει το μήνυμά του λόγω της απουσίας του Παναθηναϊκού AKTOR.

Το «τριφύλλι» δεν θα δώσει το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού που έχει δοθεί στο σπίτι του και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ εξέφρασε την απογοήτευσή του, δίνοντας παράλληλα το στίγμα για τη συνέχεια.

«Στενοχωρημένοι εντός. Περήφανοι διαρκώς. Δυστυχώς σε έναν χώρο που μυρίζει πράσινο από παντού, σε έναν χώρο που χτίστηκε το μπάσκετ ,σε έναν χώρο που είναι αντάξιος του μεγέθους του Παναθηναϊκού ,που πληρώθηκε με παναθηναϊκό τρόπο και κατάφερε να φέρει το F4 ξανά στη χώρα μας θα απουσιάζουμε ως ομάδα.

Η ζωή συνεχίζεται… Το πάθος για μεγαλώνει ….και η ιστορία θα συνεχίσει να γράφει», τονίζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Παράλληλα, το μήνυμά του είχε και υστερόγραφο «για να ξέρετε που έρχεστε», παραπέμποντας στη βοήθεια που είχε δώσει ο πατέρας του, Παύλος, στην τραγωδία της Θύρας 7 το 1981, ώστε να κάνει σαφές ότι το T-Center θα αποδειχθεί φιλόξενο για τους Πειραιώτες.

Επιπλέον, σε video που φιλοξενείται στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναφέρει τα έργα που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα στο Telekom Center Athens.

«Είναι σαφές πως η ελάχιστη και αδιαπραγμάτευτη απαίτησή μου είναι κυρίως η προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και η διαφύλαξη της υψηλής λειτουργικότητας και αισθητικής των χώρων μας. Είμαι βέβαιος ότι θα εφαρμοστεί ένας πολύ αυστηρός νόμος αν υπάρξουν παραβάτες.

Μία από της ΚΑΕ, που δεν ήθελε να γίνει το Final 4 στην Αθήνα, έχουν εντρυφήσει σε αυτόν τον νόμο, τον έχουν χρησιμοποιήσει κατ’ επανάληψη εναντίον μου, με εμμονή. Για stories σε Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιτυγχάνοντας να ελέγχει τα πάντα εκτός από αυτά που μου συμβαίνουν εντός αυτής. Να μου απαγορευτεί η είσοδος στο Καλλιμάρμαρο για τη μοναδική εκδήλωση στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, παρά τη μεταγενέστερη δικαίωσή μου στα δικαστήρια. Με τον ίδιο ζήλο αναμένω ενδιαφερθούν και για τα μέτρα για τα φαινόμενα πραγματικής βίας, ώστε εκ των υστέρων να μην βρεθούν εκτεθειμένοι αυτοί οι ένθερμοι δημόσιοι προστάτες της νομιμότητας. Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωσή τους ακόμα, ας ελπίσουμε ότι την ετοιμάζουν. Ο ίδιος ο ρόλος της διοργανώτριας Αρχής και φυσικά της ελληνικής Πολιτείας μέσω του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, είναι καθοριστικοί, τόσο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πλάνου για αποφυγή προβλημάτων και μία υποδειγματική εκδήλωση. Έχω τη σιγουριά ότι όλοι θα φερθούν με επαγγελματισμό και αυστηρότητα, ώστε όποιος θελήσει να παρανομήσει να αντιμετωπίσει τις σοβαρές επιπτώσεις», τονίζει.

Ακολούθως, εξέφρασε τη στεναχώρια του για την απουσία του Παναθηναϊκού, στέλνοντας μήνυμα για come back στο μέλλον. «Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς θα λείπει από αυτήν την όμορφή στιγμή. Οπότε η αναφορά μου δεν είναι προς τους φιλάθλους μας, που παρά την απίστευτη στήριξή τους και τη συγκίνησή τους αφοσίωση, δεν είδαν αποτελέσματα αντάξια με τη δική τους απόδοση. Γνωρίζω, όπως και εσείς, ότι είναι κοινή μας πεποίθηση, τα καλύτερα είναι μπροστά. Η καλύτερη ομάδα των καλύτερων 30 ετών θα επιστρέψει εκεί που ανήκει, με ψηλά τα μανίκια και ψηλά το κεφάλι, στα αστέρια και την κορυφή», είπε.

«Ευχή μας να κερδίσει ο καλύτερος εντός των τεσσάρων γραμμών. Αν μετά από τόσες συμμετοχές η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, ε δεν θα τα βάψω μαύρα. Ίσως με αυτόν τον τρόπο, να επέλθει μία ηρεμία, να σταματήσουν να ασχολούνται να έχουν προτεραιότητα το Instagram μου και τα εν γένει εξαγωνιστικά. Πάμε όλοι να δείξουμε πόσο αγαπάμε το μπάσκετ σε έναν χώρο που έχει καταξιωθεί», ανέφερε επίσης.



