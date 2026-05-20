Ο «Μίδας» Έμερι το έκανε ξανά, η Άστον Βίλα σήκωσε το Europa League

Η κυριαρχική Άστον Βίλα νίκησε 3-0 τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη κατακτώντας απόλυτα δίκαια το Europa League, σε ένα τελικό που ήταν ανώτερη και δεν άφησε σε κανένα σημείο του ματς το δικαίωμα στους Γερμανούς να πιστέψουν πως θα μπορούσαν να πάρουν την κούπα

Οι «χωριάτες» χτύπησαν δύο φορές στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους με τους Τίλεμανς και Μπουεντία, ενώ ο Ρότζερς στις αρχές του δευτέρου μέρους έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για τον πρώτο ευρωπαϊκό μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1982 και το Σούπερ Καπ της επόμενης σεζόν.

Το ματς:



Η τελική του Ματάνοβιτς πριν τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού δεν απείλησε τον Μαρτίνες, με τον Ρότζερς στο 3’ να κάνει το δυνατό σουτ που έβγαλε ο Ατουμπόλου. Ο Ρότζερς είχε μπει δυνατά στον τελικό, ζητώντας συνεχώς την μπάλα στα πόδια του και στο 10’ επιχείρησε από μακρινή απόσταση το πόδι του, βλέποντας την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Η Άστον Βίλα στο πρώτο τέταρτο είχε το πάνω χέρι με τον Ρότζερς οδηγό, ενώ από την άλλη η Φράιμπουργκ έδειχνε πως μπήκε στον τελικό κάπως αγχωμένα.



Η πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή των Γερμανών ήρθε στο 17’ με το τελείωμα του Χέφλερ μέσα από την περιοχή, που πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Μαρτίνες. Ο ρυθμός του ματς έπεσε για λίγο χωρίς καλές ευκαιρίες, η Φράιμπουργκ ισορρόπησε και ο Μαρτίνες στο 34’ δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει το σουτ του Μανζάμπι, με την Άστον Βίλα να χτυπάει δις στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους! Αρχικά, στο 41’ ήταν εξαιρετική η κομπίνα της ομάδας του Ουνάι Έμερι, ο Ρότζερς γέμισε τρομερά στον Βέλγο χαφ που ανενόχλητος -δείγμα του πόσο καλά λειτούργησε η κομπίνα- και με φοβερό τελείωμα με τη μια, χωρίς να σκάσει η μπάλα σκόραρε το 0-1.

Οι «χωριάτες» με τα συνεχόμενα κόρνερ δεν σταματούσαν να ταλαιπωρούν τη Φράιμπουργκ και στο 45’+1’ ήταν η στιγμή του Μπουεντία να σκοράρει! Ο ΜακΓκιν στα δεξιά είδε πως ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός ήταν ανενόχλητος, του πάσαρε την μπάλα και ο 29χρονος με φοβερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Ατουμπόλου για το 0-2 του πρώτου ημιχρόνου.



Η Άστον Βίλα δεν είχε καμία πρόθεση να αφήσει το πόδι από το γκάζι στο δεύτερο μέρος και το έδειξε από το ξεκίνημα: ο Γουότκινς στο 54' δεν μπόρεσε να πιάσει την προβολή όπως θα ήθελε, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα (58') ο Ρότζερς σφράγισε τον τίτλο για την ομάδα του σκοράροντας από κοντά μετά τη σέντρα του Μπουεντία.



Η Φράιμπουργκ έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει, μην μπορώντας να βρει τον τρόπο για να το κάνει, με τους Άγγλους να έχουν δοκάρι στο 69' με την κεφαλιά του Ονάνα που είχε περάσει ως αλλαγή. Στο 75' οι παίκτες της Άστον Βίλα έκρυψαν την μπάλα, ο Μπουεντία έφτασε κοντά στο τέταρτο τέρμα για την ομάδα του αλλά αστόχησε από την υπερβολική του σιγουριά. Το φινάλε του ματς δεν είχε κάτι άλλο αξιοσημείωτο. Ο τελικός δεν γυρνούσε ούτε με... θαύμα, η Άστον Βίλα ήταν κυριαρχική και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης τη βρήκε να πανηγυρίζει δίκαια για την κατάκτηση του φετινού Europa League!



Οι ενδεκάδες του τελικού:



Φράιμπουργκ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπόλου - Κίμπλερ (73' Μακενγκό), Μ. Γκίντερ, Λίνχαρτ (61' Ρόσενφελντερ), Τρόι - Έγκεσταϊν, Χέφλερ (61' Χέλερ) - Μπέστε (86' Κρ. Γκίντερ), Μανζάμπι, Γκρίφο (73' Σέρχαντ) - Ματάνοβιτς.



Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες - Κας, Κόνσα, Τόρες (88' Μινγκς), Ντιν (81' Μάατσεν) - Λίντελοφ (66' Ονάνα), Τίλεμανς (88' Λουίς) - ΜακΓκιν, Ρότζερς, Μπουεντία (81' Σάντσο) - Γουότκινς.



Διαιτητής: Λετεσιέ

Βοηθοί: Μουνιέ, Ραχμούνι

4ος: Ερνάντεζ

VAR: Μπρισάρ

AVAR: Ντελατζόμπ

