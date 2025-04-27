Λογαριασμός
Βιτόρια: Μάζεψε τους παίκτες στα αποδυτήρια της Τούμπας και τους είπε…

Ο κ. Βιτόρια ζητά αντίδραση και τονίζει την ανάγκη για νίκες στους «τελικούς»

Βιτόρια

Ο Ρουί Βιτόρια εξέφρασε στους παίκτες του Παναθηναϊκού τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα στην Τούμπα.

Ξεκαθάρισε ότι απομένουν δύο «τελικοί» για την 2η θέση. Ο Πορτογάλος τεχνικός ήταν απογοητευμένος από την εμφάνιση και ζήτησε καλύτερη νοοτροπία. Μετά το παιχνίδι, μίλησε για 15 λεπτά στα αποδυτήρια και εξέφρασε τα παράπονά του.

