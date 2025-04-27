Ο ΠΑΟΚ «κουτσούρεψε» το αβαντάζ του Παναθηναϊκού και διεκδικεί στα ίσα τη 2η θέση

Ακόμα κι αν ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην Τούμπα, η υπόθεση για τη 2η θέση της Stoiximan Super League παραμένει εντελώς ανοιχτή και για τους τρεις διεκδικητές, με την επιτυχία του ΠΑΟΚ κόντρα στους «πράσινους».

Με ανατροπή ο «δικέφαλος του βορρά» επιβλήθηκε 2-1 του «τριφυλλιού» και μείωσε στο -1 από την ομάδα του Βιτόρια, με την ΑΕΚ από την πλευρά της να παραμένει στο -3 μετά τη δική της ήττα (2-0) από τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια.

Παραμένει δίχως εκτός έδρας νίκη στο 2025 ο Παναθηναϊκός, που αν έπρεπε να κάνει ένα μεγάλο «διπλό», τώρα ήταν η ώρα, αλλά δεν το κατάφερε. Επανήλθε μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ το σύνολο του Λουτσέσκου και διεκδικεί κανονικότατα τη 2η θέση.

Πώς ξεκίνησαν:

Ο ΠΑΟΚ με τον Σαμάτα να μένει εκτός αποστολής με απόφαση του Λουτσέσκου, είχε τον Κοτάρσκι στα γκολπόστ και τους Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μεϊτέ και Καμαρά ήταν στα χαφ, ο Κωνσταντέλιας μπροστά τους, οι Πέλκας και Τάισον στις πλευρές και ο Μπράντον Τόμας στην επίθεση.

Ο Ρουί Βιτόρια ελλείψει του Μλαντένοβιτς τελικά αποφάσισε να βάλει τον Λημνιό στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Γέντβαϊ και τον Ίνγκασον στα στόπερ και τον Βαγιαννίδη δεξιά. Φυσικά στα γκολπόστ βρέθηκε ο Ντραγκόφσκι. Ο Ουναΐ ήταν μπροστά από τους Σιώπη και Μαξίμοβιτς στα χαφ, με τους Πελίστρι και Τζούριτσιτς στις πτέρυγες και τον Σφιντέρσκι.

Το ματς:

Πρώτο κόρνερ, πρώτη καλή στιγμή και πρώτο γκολ στο ντέρμπι. Το μειδίαμα του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του Παναθηναϊκού μαρτυρούσε πως ήταν όλο δουλεμένο. Οι «πράσινοι» κατάφεραν από την πρώτη τους στατική φάση να βρουν δίχτυα, όταν ο Ουναΐ γέμισε προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά γυρίζοντας την μπάλα προς την εστία και ο Γέντβαϊ εύκολα με το κεφάλι έγραψε το 1-0 στο 3ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε καλά οργανωμένος στα μετόπισθεν, ο ΠΑΟΚ πήρε την κατοχή, δοκίμασε στην αρχή από αριστερά με τους Μπάμπα και Τάισον, αλλά σταδιακά μετέφερε την μπάλα και στην πλευρά που αμυνόταν ο Λημνιός. Το «τριφύλλι» επέλεγε να πετάξει μπροστά την μπάλα για να τρέξει ο Σφιντέρσκι, πράγμα που δεν μπορούσε να βγάλει σε κάτι καλό με τον τρόπο που γινόταν, όσο κι αν ο Πολωνός έκανε τον Κοτάρσκι να παραμένει σε επαγρύπνηση.

Ο «δικέφαλος του βορρά» απάντησε στο γκολ του Παναθηναϊκού ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όπως θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εκείνο το πρώτο κόρνερ που παραχώρησαν οι Θεσσαλονικείς στο 3ο λεπτό, έτσι και προτού σημειωθεί το 1-1, γίνεται λάθος. Ο Βαγιαννίδης κρατά την μπάλα εντός περιοχής, ενώ φεύγει άουτ πίσω του, ο Καμαρά απειλεί την εστία του Ντραγκόφσκι με κεφαλιά, ο κίπερ διώχνει εντυπωσιακά, αλλά από το κόρνερ, ο Μιχαηλίδης έπιασε ένα φοβερό αριστερό βολέ που κανείς δεν θα μπορούσε να σταματήσει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Πελίστρι και Τζούριτσιτς παρέμεναν ανενεργοί για τον Παναθηναϊκό, οι ενέργειες του Ουναΐ δεν έβγαλαν κάπου, ενώ, ο Ότο απείλησε με ανατροπή στο 45’+1’, αλλά το ευθύβολο δεξί σουτ δεν πέρασε τον Ντραγκόφσκι.

Ο ΠΑΟΚ είχε την υπεροχή, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τρόπο να φτάσει σωστά στα καρέ του Κοτάρσκι, αλλά και να καταστήσει απειλητικό τον Σφιντέρσκι στη γραμμή κρούσης. Οι γηπεδούχοι κράτησαν την κατοχή, όπως το έκαναν και στο πρώτο μέρος και στο 59’ με νέο άμεσες κινήσεις έφτασαν στην ανατροπή. Ο Τάισον πήρε μια απομάκρυνση από την «πράσινη» άμυνα προτού μεσολαβήσει ο Σιώπης και έκανε την κάθετη προς τον Καμαρά που πανέξυπνα πλάσαρε αμέσως για το 2-1.

Ο Ρουί Βιτόρια σήκωσε τον Τετέ, τον Ιωαννίδη και τον Τσέριν για να βγάλει όσους δεν είχαν αποδώσει καθόλου στην Τούμπα και πήραν τον δρόμο για τον πάγκο οι Μαξίμοβιτς, Πελίστρι και Τζούριτσιτς. Ο Λουτσέσκου από την άλλη φρέσκαρε επιθετικά τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς, αλλά φρόντισε να περάσει στο ματς και τον Σβαμπ για να σταθεροποιηθεί ακόμα πιο πολύ το κέντρο με τους Μεϊτέ και Καμαρά. Το «τριφύλλι» πήρε την μπάλα, προσπάθησε, αλλά κάθε χώρος ήταν πολύ καλά κλεισμένος κι έτσι ο Κοτάρσκι δεν διέτρεξε τον παραμικρό κίνδυνο μέχρι το φινάλε.

Ο MVP: Ο Καμαρά πέτυχε το γκολ της ανατροπής, κατάφερε μαζί με τον Μεϊτέ να κάνουν τους χαφ του Παναθηναϊκού να μη φανούν καθόλου και η κυριαρχία και κατοχή του ΠΑΟΚ είχε τους δυο μέσους σε πρώτο πλάνο.

H «σφυρίχτρα»: Ο Χαρμ Όσμερς απασχόλησε μονάχα στη φάση που ο Σφιντέρσκι στο πρώτο μέρος πέφτει στην περιοχή του ΠΑΟΚ με τον Κετζιόρα να έχει τα χέρια του στην πλάτη του φορ των «πράσινων». Έμεινε μακριά από το ενδιαφέρον του κόσμου.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Μπάμπα, Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Καμαρά, Πέλκας, Κωνσταντέλιας (87’ Βιεϊρίνια), Μπράντον (75’ Σβαμπ), Τάισον (75’ Τσάλοφ)

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Λημνιός (86’ Πάλμερ – Μπράουν), Σιώπης (86’ Γερεμέγεφ), Μαξίμοβιτς (71’ Τσέριν), Ουναΐ, Τζούριτσιτς (71’ Ιωαννίδης), Πελίστρι (60’ Τετέ), Σφιντέρσκι

