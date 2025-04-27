Ολυμπιακός με κάθε τρόπο, άλωσε ξανά τη Νέα Φιλαδέλφεια και βύθισε στην εσωστρέφεια την αναποτελεσματική ΑΕΚ

Κέρδισε ξανά την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός και τη βύθισε στην γκρίνια.

Οι αδιάφοροι βαθμολογικά «ερυθρόλευκοι» πέρασαν με 2-0 από την OPAP Arena για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και έδωσαν συνέχεια στα τρομερά αποτελέσματα που έχουν φέτος απέναντι στους «κιτρινόμαυρους».

Η Ένωση είχε τις φάσεις (με τον Τζολάκη να είναι σε εξαιρετική ημέρα), αλλά οι Πειραιώτες την ουσία, σκοράροντας στο 43’ με τον Βέλντε, ενώ ουσιαστικά τελείωσαν το ματς με το γκολ του Γιάρεμτσουκ στο 74’. Τέσσερις ήττες σε ισάριθμα ματς έχει στο μίνι πρωτάθλημα η ΑΕΚ.

Νέα συνθήματα κατά Ηλιόπουλου από τους οργανωμένους που άδειασαν νωρίτερα τη θύρα τους.

Στο μυαλό του κόουτς:

Με 4-2-3-1 (που στην επίθεση μπορεί να γίνει 4-4-2) η ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι στο τέρμα, Βίντα και Μήτογλου στα στόπερ, με τους Οντουμπάτζο και Γκατσίνοβιτς στα άκρα. Σιμάνσκι και Γιόνσον στα χαφ, με τους Λαμέλα και Κοϊτά στα άκρα και τον Μάνταλο να είναι πίσω από τον Πιερό.

Με 4-2-3-1 και ο Ολυμπιακός. Στο τέρμα ο Τζολάκης, στα στόπερ Ρέτσος, Πιρόλα, με τους Κοστίνια και Μπρούνο στα μπακ. Στάμενιτς και Γκαρθία το δίδυμο στον άξονα, μπροστά τους ο Τσικίνιο και στα άκρα οι Ζέλσον, Βέλντε, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Ελ Κααμπί.

Το ματς

Διαφορετική μορφή σε σχέση με τα προηγούμενα ματς των δύο ομάδων στη φετινή σεζόν είχε η αναμέτρηση στην OPAP Arena. Λόγω της λογικής της ΑΕΚ να παίξει με πιο ψηλά τις γραμμές της. Στο 3’ ο Ολυμπιακός έφυγε στην κόντρα, αλλά ο Ζέλσον καθυστέρησε χαρακτηριστικά και οι προϋποθέσεις για κάτι καλό χάθηκαν. Αμέσως μετά είχε καλή ευκαιρία η ΑΕΚ, με τον Μάνταλο να μοιράζει κάθετα για τον Λαμέλα που έκανε ανοιχτό κοντρόλ υπό την πίεση του Πιρόλα και ο Τζολάκης μάζεψε.

Οι Πειραιώτες απείλησαν για πρώτη φορά στο 10’, με τον Ελ Κααμπί να φεύγει στην κόντρα και να μοιράζει στον Τσικίνιο που έκανε σουτ πάνω στον Μπρινιόλι. Ακολούθως, η ΑΕΚ που όταν έσπαγε το «ερυθρόλευκο» πρέσινγκ σε αυτό το διάστημα δημιουργούσε προβλήματα, έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ο Λαμέλα βρέθηκε μέσα στην περιοχή από πάσα του Κοϊτά, εκτέλεσε γεμάτα με το αριστερό, αλλά ο Τζολάκης έκανε τρομερή επέμβαση με το αριστερό πόδι στο 11’.

Η ΑΕΚ είχε νέα μεγάλη ευκαιρία πέντε λεπτά μετά. Ο Οντουμπάτζο γύρισε από τα δεξιά, ο Πιερό βρέθηκε στο έδαφος και η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά που σούταρε πολύ άστοχα από εξαιρετική θέση.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με προϋποθέσεις στην κόντρα στο 28ο λεπτό από το βολέ του Τζολάκη για τον Βέλντε, τον οποίο ωστόσο «έσβησε» ο Γιόνσον. Απείλησε και στο 33’ η Ένωση, με τον Λαμέλα να εκτελεί φάουλ από αριστερά, τον Πιερό να κάνει αεροπλανικό δίχως να βρει την μπάλα, που έφτασε στον Σιμάνσκι, ο οποίος έκανε συρτό σουτ και ο Τζολάκης μάζεψε παρότι είχε πολλά σώματα μπροστά του.

Η ΑΕΚ είχε τις φάσεις, αλλά την ουσία ο Ολυμπιακός, ο οποίος «χτύπησε» στο 43’. Ο Στάμενιτς κουβάλησε την μπάλα και μοίρασε για τον Ζέλσον, ο οποίος έπαιξε με τη μία για τον Ελ Κααμπί που βρήκε λίγο την μπάλα, η οποία στρώθηκε στον Βέλντε, ο οποίος πλάσαρε για το 0-1.

Η ΑΕΚ είχε μία αλλαγή μετά την ανάπαυλα, με τον Πινέδα να παίρνει τη θέση του Σιμάνσκι. Το β’ μέρος ξεκίνησε με ευκαιρία για τους γηπεδούχους, που έφυγαν στην κόντρα με τον Πιερό, ο οποίος παρότι δεν έχει στο ρεπερτόριό του τέτοιες φάσεις, επέλεξε να μην πασάρει για τον Κοϊτά και να σουτάρει στα σώματα.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν καλή στιγμή και στο 48’ με το σουτ του Πινέδα από το ημικύκλιο που μπλόκαρε ο Τζολάκης. Στο 53’ η ΑΕΚ άγγιξε το 1-1, με τον Βίντα να κάνει κεφαλιά-πάσα έπειτα από κόρνερ και τον Γκατσίνοβιτς να βρίσκεται μόνος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά να αστοχεί. Δύο λεπτά μετά ο Λαμέλα έκανε έξοχη κίνηση στα όρια της περιοχής και μοίρασε για τον Πιερό που σούταρε από δύσκολη γωνία, αλλά ο Τζολάκης του είπε «όχι».

Στο 56’ ο Ολυμπιακός είχε τεράστια ευκαιρία για το 2-0 με τον Ελ Κααμπί. Ο Μπρινιόλι άργησε να απομακρύνει, ο Μαροκινός πίεσε και έκλεψε, αλλά το σουτ πέρασε λίγο έξω. Ο Γιόνσον στο 59’ έκανε ωραίο εκτός περιοχής σουτ, στέλνοντας την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τζολάκης.

Η ΑΕΚ άγγιξε το 1-1 στο 73’ με το ακριβές γύρισμα του Οντουμπάτζο για τον Μάνταλο που δεν έκανε δυνατό σουτ από κοντά και ο Τζολάκης έδιωξε με τα πόδια. Αμέσως μετά ο Ολυμπιακός «χτύπησε» και πάλι σαν κόμπρα κάνοντας το 2-0, με τον Γιάρεμτσουκ να ελίσσεται ωραία και να εκτελεί με το αριστερό στο 74’.

