Αν στο πρώτο ημίχρονο κάπως δυσκολεύτηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να δείξουν ότι άντλησαν έμπνευση και πάθος από την ομίλια του Ρουί Βιτόρια στ' αποδυτήρια πριν την πρώτη σέντρα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, τελικά πέτυχαν τον στόχο τους.



Ο Πορτογάλος τεχνικός, όπως αποτυπώθηκε στην παρακάμερα της «πράσινης» ΠΑΕ, κάλεσε τους παίκτες του να θυμηθούν όλα όσα ονειρεύονταν από μικροί, όταν αποφάσισαν ν' ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο: «Όλοι τέτοια μεγάλα ματς θέλαμε, σε τέτοια μεγάλα γήπεδα, με τόσο καλούς αντιπάλους. Θυμηθείτε τα όνειρά σας, ξεχάστε το στάτους και τα χρήματα. Μπείτε στο γήπεδο και πάρτε τη νίκη» ανέφερε ο Βιτόρια.

Με τη λήξη της αναμέτρησης, ξαναμίλησε στους παίκτες του και τους ανέφερε ότι: «Πολλοί δεν πίστευαν στη δουλειά μας, αλλά το αξίζουμε αυτό που καταφέραμε με τη δεύτερη θέση». Παράλληλα, αποθεώθηκε για το διήμερο ρεπό που έδωσε...

