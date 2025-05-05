ΑΕΚ: Περίπου 7.000 φίλοι της στο Final 4

Λιγότερα από 500 εισιτήρια και όλα σε ακριβές θέσεις έχουν απομείνει για το sold out στο Final 4 του Basketball Champions League.



Μετά και τις επιστροφές που υπήρχαν από τις δύο ισπανικές ομάδες, Μάλαγα και Τενερίφη, που θα έχουν συνολικά περίπου 500 φίλους τους (σχεδόν διπλάσιο κόσμο θα έχει η Γαλατάσαραϊ), υπολογίζεται πως στις κερκίδες της SUNEL Arena οι φίλοι της ΑΕΚ θα είναι περίπου 7.000, ίσως και λίγο περισσότεροι.

Το sold out είναι θέμα χρόνου και το κλειστό γήπεδο των Άνω Λιοσίων αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές για το διήμερο 9 και 11 Μαΐου.



Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή στις 18:00 θα αναμετρηθούν Τενερίφη και Γαλατάσαραϊ στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στις 21:00 θα γίνει το ΑΕΚ-Μάλαγα. Την Κυριακή θα γίνουν ο μικρός (17:00) και ο μεγάλος τελικός (20:00).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.