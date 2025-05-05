Μειώθηκε η ποινή του Μαρσιάλ - Παίζει στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Με τον Αντονί Μαρσιάλ θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.



Η «Ένωση» είχε ασκήσει έφεση στην ποινή των τριών αγωνιστικών που είχε επιβληθεί στον Γάλλο επιθετικό (και στον Μουκουντί) για τα επεισόδια μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Τη Δευτέρα λοιπόν εκδόθηκε η σχετική απόφαση, βάσει της οποίαςη τιμωρία του στις δυο αγωνιστικές.Και δεδομένου ότι(στα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην OPAP Arena), ο Ματίας Αλμέιδα θα τον υπολογίζει στην αναμέτρηση τηςπου θα κρίνει την 3η θέση.

