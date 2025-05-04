Το πρώτο του διπλό στο 2025 έμελλε να είναι και το πιο καθοριστικό της φετινής σεζόν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφερε τούμπα το ματς, νίκησε 2-1 την απελπιστική ΑΕΚ στην OPAP Arena για την 5η αγωνιστική των playoffs 1-4 της Stoiximan Super League και σε συνδυασμό με την ήττα του ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και το «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινώντας την επόμενη σεζόν από τα προκριματικά του Champions League.

Πρώτη νίκη για τους «πράσινους» στο νέο γήπεδο της Ένωσης, με το υπέροχο γκολ του Ουναΐ στο 51' να φέρνει το ματς στα ίσα και τον Σβιντέρσκι 10 λεπτά αργότερα να υπογράφει το τεράστιο διπλό, με τον Τσιλούλη να χάνει ανεπανάληπτη ευκαιρία στο 90+6' για να να ισοφαρίσει.

Στόχος επετεύχθη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος 1 αγωνιστική πριν το φινάλε μπορεί να αισθάνεται άνετος, όχι όμως και η Ένωση, η οποία αυτήν την στιγμή είναι τέταρτη και χρειάζεται μόνο νίκη την 6η και τελευταία αγωνιστική στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ για να αποφύγει τα χειρότερα.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ματίας Αλμέιδα επεφύλασσε εκπλήξεις στην ενδεκάδα, καθώς άφησε εκτός ενδεκάδας τον Βίντα και τοποθέτησε τον Σιμάνσκι στο κέντρο της άμυνας. Σε σύστημα 4-2-3-1, ο Μπρινιόλι ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, ο Ρότα στο δεξί άκρο, ο Οντουμπάτζο στο αριστερό και στόπερ οι Σιμάνσκι-Μήτογλου. Γιόνσον μαζί με Μάνταλο στα χαφ και μπροστά τους τον Πινέδα, ο Λαμέλα στα δεξιά της επίθεσης, ο Κοϊτά στο αριστερό και ο Πιερό στην κορυφή.

Από την άλλη, ο Ρουί Βιτόρια παρέταξε τον Παναθηναϊκό με σύστημα 4-3-3 και τρεις αλλαγές συγκριτικά με το ματς στην Τούμπα. Ο Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, με τους Βαγιαννίδη, Γεντβάι, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά. Αμυντικός μέσος ο Τσέριν, με τους Μαξίμοβιτς και Ουναΐ μπροστά του. Στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Τετέ, στο αριστερό ο Πελίστρι και μοναδικός προωθημένος ο Σβιντέρσκι.

Το ματς:

Το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά είχε καλό ρυθμό, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να αιφνιδιάσει από την αριστερή της πλευρά με Κοϊτά και Οντουμπάτζο, αλλά να μην καταφέρνει να απειλήσει. Η πρώτη καλή ευκαιρία ανήκε στον, όταν μετά από λάθος συνεννόηση του Μπρινιόλι με τον Σιμάνσκι, ο Πελίστρι έγινε κάτοχος της μπάλας, έφτασε στα όρια της περιοχής και σούταρε, με τον Ιταλό γκολκίπερ να μπλοκάρει εύκολα.

Η Ένωση προσπαθούσε να χτυπήσει στον χώρο και με τον Πινέδα να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του. Μάλιστα, στο 18’ ο Μεξικανός βρέθηκε απέναντι από τον Ντραγκόφσκι, ωστόσο καθυστέρησε, με τον Ίνγκασον να τον προλαβαίνει και να με το στήθος να τον κόβει.

Έκτοτε ακολούθησε ένα δεκάλεπτο με πολλές διακοπές, καθώς στο 20’ ο Γεντβάι τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο μέχρι να αντικατασταθεί από τον Πάλμερ-Μπράουν, ενώ λίγο αργότερα στο έδαφος έπεσε και ο Ντραγκόφσκι, συνεχίζοντας όμως κανονικά στο ματς.

Το τελευταίο τέταρτο του αγώνα ανήκε στους γηπεδούχους, με τους Μάνταλο, Πινέδα και Λαμέλα να ανεβάζουν ρυθμό και να βοηθούν το κάθετο παιχνίδι της ΑΕΚ. Στο 32’ η κεφαλιά του Αργεντινού εξτρέμ πέρασε εκατοστά δίπλα από αριστερό δοκάρι του Ντραγκόφσκι, με τον Πολωνό τερματοφύλακα να μπλοκάρει σταθερά το σουτ του Ρότα 5 λεπτά αργότερα.

Στο 40’ ήταν η στιγμή των «πράσινων» να απειλήσουν, όταν ο Βαγιαννίδης μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα στον Σβιντέρσκι, ωστόσο εκείνος αν και αμαρκάριστος δεν τελείωσε με τη μία τη φάση και όταν το έκανε, ο Μπρινιόλι μπλόκαρε εύκολα. Και ό,τι δεν κατάφερε ο φορ του Παναθηναϊκού, πέτυχε στο 44’ ο Λαμέλα.

Ο Αργεντίνος ξεκίνησε ο ίδιος τη φάση από τον χώρο του κέντρου παίζοντας κάθετα για τον Πινέδα, ο Μεξικανός άνοιξε πολύ ωραία την μπάλα στον Κοϊτά που σέντραρε, η άμυνα των φιλοξενούμενων έμεινε αδρανής και ο Λαμέλα βρήκε την ευκαιρία, έβαλε το πόδι του στην πορεία της μπάλας και έστειλε του «κιτρινόμαυρους» στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χωρίς αλλαγές το δεύτερο ημίχρονο, με την πρώτη καλή φάση να ανήκει στην ΑΕΚ. Ο Πιερό πήρε την μπάλα κάτω από το κέντρο, πέρασε τον Πάλμερ-Μπράουν και έφτασε στην περιοχή του Παναθηναϊκού σε μια κούρσα 50 μέτρων, αλλά το σουτ υπό την πίεση του Ίνγκασον δεν βρήκε στόχο.

Και ύστερα μίλησε η κλάση του Ουναΐ. Στο 51’ και μετά από αδυναμία της άμυνας της ΑΕΚ να απομακρύνει, ο Μαξίμοβιτς έστρωσε στον Μαροκινό που με ένα ευθύβολο σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Μπρινιόλι και ισοφάρισε για το «τριφύλλι».

Η Ένωση -όπως έχει συμβεί αρκετές φορές φέτος- έχασε το μυαλό της, με τους παίκτες της να αρχίζουν να εμφανίζουν σημάδια εκνευρισμού. Ενδεικτικό πως τρία λεπτά μετά το γκολ του Ουναΐ, δημιουργήθηκε σύρραξη μεταξύ των παικτών από το… πουθενά, η οποία ξεκίνησε από μια μικρή διαμάχη ανάμεσα σε Μάνταλο και Μλαντένοβιτς.

Μια συνθήκη στο ματς που εκμεταλλεύτηκε πλήρως ο Παναθηναϊκός και στο 61’ έφερε τούμπα το παιχνίδι. Ο Βαγιαννίδης κέρδισε το πέναλτι από τον Πιερό, ο Σβιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 2-1 για την ομάδα.

Ο Ματίας Αλμέιδα αμέσως απάντησε με αλλαγές από τον πάγκο για να ανατρέψει την κατάσταση, περνώντας στο παιχνίδι τους Τσιλούλη και Φερνάντες, ωστόσο δεν άλλαξε κάτι στο παιχνίδι. Ο Ρουί Βιτόρια από την άλλη πέρασε τους Ιωαννίδη και Σιώπη, ενίσχυσε το κέντρο του και πλέον η ΑΕΚ μπορούσε να απειλήσει μόνο με σέντρες στο τέλος.

Από μια τέτοια βέβαια, λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, όταν ο Τσιλούλης πήρε την κεφαλιά ανενόχλητος από τη μικρή περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και ταυτόχρονα τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά του Champions League.

MVP: Πολύ καλό ματς από τον Βαγιαννίδη, με πολλά ανεβάσματα από τη δεξιά πλευράμ ενώ είναι αυτός που κερδίζει και το πέναλτι.

Η «σφυρίχτρα»: Καταπληκτική διαιτησία από τον Γιόρτζι, ο οποίος και άφηνε τον ρυθμό όπου έπρεπε, αλλά έκρινε σωστά σε όλες τις δύσκολες φάσεις που κλήθηκε να πάρει απόφαση. Πολύ σωστά διακρίνει πως δεν υπάρχει χέρι του Ίνγκασον στο 18’, όπως επίσης και στο σουτ του Λαμέλα στο 32’, αφού το χέρι που σταματάει η μπάλα είναι στήριξης. Σωστά δείχνει την άσπρη βούλα στο μαρκάρισμα του Πιερό πάνω στον Βαγιαννίδη.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Μπρινιόλι, Ρότα, Σιμάνσκι, Μήτογλου, Οντουμπάτζο, Γιόνσον (74' Περέιρα), Πινέδα (62' Φερνάντες), Μάνταλος, Λαμέλα (81' Βίντα), Κοϊτά (62' Τσιλούλης), Πιερό (74' Ελίασον)

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Γεντβάι (22' Πάλμερ-Μπράουν), Ινγκασον, Μλαντένοβιτς, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Ουναΐ (76' Σιώπης), Τετέ (92' Μπακασέτας), Πελίστρι (92' Λημνιός), Σφιντέρσκι (76' Ιωαννίδης)

