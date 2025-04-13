Βιτόρια: «Κάναμε εξαιρετικό ματς, ήμασταν πειθαρχημένοι και εξουδετερώσαμε τον αντίπαλο»

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στα playoffs και κάνοντας σημαντικό βήμα για να πάρει τη δεύτερη θέση.

\Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «πράσινων», Ρουί Βιτόρια, τόνισε ότι οι παίκτες του έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι, όντας απόλυτα πειθαρχημένοι και πιστοί στο πλάνο, για να πάρουν τελικά το σημαντικό τρίποντο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

«Ήταν ένα δύσκολο ματς, όλα αυτά τα παιχνίδια κρίνονται σε μία κλωστή. Κάναμε εξαιρετικό ματς, ήμασταν πολύ πειθαρχημένοι, εξουδετερώσαμε τον αντίπαλο, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, και δεν του επιτρέψαμε να κάνει πολλές επιθετικές ενέργειες.

Πιέσαμε στοχευμένα και μπορέσαμε να κλέψουμε μπάλες και να εκμεταλλευτούμε τις αντεπιθέσεις μας και να απειλήσουμε. Ήταν κάτι που θέλαμε να κάνουμε και το κάναμε καλά. Οι παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί, πολύ πειθαρχημένοι, είχαν πάθος, αποφασιστικότητα και έκαναν όλα όσα τους ζητήσαμε, για να πάρουμε τη νίκη».

