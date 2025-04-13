Παναθηναϊκός: Τα VIP αποθέωσαν τον Ναν μετά το γκολ επί του ΠΑΟΚ

Μετά από ένα τραγικό λάθος του Βιετέσκα οι “πράσινοι” βρέθηκαν στην αντεπίθεση τρεις με έναν. Ο Σφιντέρσκι έστρωσε στον Ουναΐ και αυτός είπε ευχαριστώ για το 1-0 του Παναθηναϊκού που του πάνε όλα πρίμα έως τώρα. Αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς, ο κόσμος των “πράσινων” έστρεψε την προσοχή του στα VIP. Εκεί ο Κέντρικ Ναν, που μόλις είχε μπει στο γήπεδο, σήκωσε τη φανέλα του για να επικρατήσει πανικός.

