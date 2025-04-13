Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Τα VIP αποθέωσαν τον Ναν μετά το γκολ επί του ΠΑΟΚ

Γουρλής ο Αμερικανός γκαρντ, αφού μόλις πάτησε το πόδι του στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός βρήκε δυο φορές δίχτυα

Παο

Μετά από ένα τραγικό λάθος του Βιετέσκα οι “πράσινοι” βρέθηκαν στην αντεπίθεση τρεις με έναν. Ο Σφιντέρσκι έστρωσε στον Ουναΐ και αυτός είπε ευχαριστώ για το 1-0 του Παναθηναϊκού που του πάνε όλα πρίμα έως τώρα. Αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς, ο κόσμος των “πράσινων” έστρεψε την προσοχή του στα VIP. Εκεί ο Κέντρικ Ναν, που μόλις είχε μπει στο γήπεδο, σήκωσε τη φανέλα του για να επικρατήσει πανικός. 

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark