Λουτσέσκου: «Τα λάθη μας έδωσαν τη νίκη στον Παναθηναϊκό, δεν έφτιαξε άλλες ευκαιρίες»

Στα ατομικά λάθη της ομάδας του, που οδήγησαν στα τρία γκολ που δέχθηκε, στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με σκορ 3-1 από τον Παναθηναϊκό.

«Δεν μπήκαμε στο παιχνίδι με την ίδια ένταση σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, αν δεν είχαν γίνει τα δύο λάθη που οδήγησαν στα γκολ, δεν υπήρχε κάτι που να δημιουργούσε την εικόνα ότι κάπως αλλιώς θα έπαιρνε κάποια ομάδα το προβάδισμα.

Θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει παραπάνω πράγματα. Τα λάθη στις φάσεις των γκολ έδωσαν τη νίκη στον Παναθηναϊκό, που δεν έφτιαξε κάτι άλλο αλλά μπόρεσε να διαχειριστεί καλά το παιχνίδι τακτικά, περιμένοντας κι άλλα λάθη από εμάς.

Είναι σίγουρα ένα αρνητικό αποτέλεσμα για εμάς, για το οποίο όμως είμαστε εμείς υπεύθυνοι».

