Superleague: Φαβορί για την 5η θέση ο Άρης, 1-0 τον Ατρόμητο με Μπράμπετς

Τώρα δεν πιάνεται ούτε με... λάσο. Σε ένα ματς ισορροπημένο στο οποίο ωστόσο υπερτερούσε στα σημεία, ο Άρης, τιμώρησε την αστοχία του επικίνδυνου Ατρόμητου επικρατώντας 1-0 με γκολ του Μπράμπετς στο ματς της 3ης αγωνιστικής των playoffs και πλέον έγινε το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την 5η θέση.

Ήρωας ο Χουλιάν Κουέστα για τους «κίτρινους» που έσωσε την ομάδα του με δυο σπουδαίες επεμβάσεις στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά και στις καθυστερήσεις, καθορίζοντας ουσιαστικά το αποτέλεσμα.

Μακριά πλέον ο Ατρόμητος από την πεντάδα, αφού υστερεί εννέα βαθμών της ομάδας της Θεσσαλονίκης που ανέβηκε στους 30 και τριών του Asteras AKTOR ο οποίος μετά την επικράτησή του επί του ΟΦΗ τον προσπέρασε, έχοντας πλέον 24 βαθμούς!

Στο Περιστέρι για να κλειδώσει την 5η θέση πάει ο Άρης την επόμενη αγωνιστική.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το κλασσικό του 4-3-3 παρέταξε τον Άρη ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Ο Κουέστα ήταν στην εστία με τους Μάγιο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο και Μεντίλ στην τετράδα της άμυνας. Ο Σιφουέντες, ο Νταρίντα και ο Μόντσου η τριάδα στα χαφ, ενώ στην επιθετική γραμμή τον Μορόν θα πλαισιώνουν οι Σαβέριο και Σπίκιτς.

Για τον Ατρόμητο ο Πάμπλο Γκαρσία πήγε στο 4-2-3-1. Χουτεσιώτης κάτω από τα δοκάρια, με αμυντική τετράδα, Κίνι, Μανσούρ, Μπρόρσον, Αθανασίου. Ουεντραόγκο με Τσιγγάρα στα χαφ, Καραμάνης, Γιουμπιτάνα και Μπάκου η τρεις πίσω από τον Τζοβάρα.

Το ματς:

Προσεκτικές στις κινήσεις τους και με αρκετή υπομονή οι δυο ομάδες διένυσαν τα πρώτα δέκα λεπτά του ματς με σκοπό να «αποκρυπτογραφούν» οι μια το παιχνίδι της άλλης.

Η πρώτη υποψία ευκαιρίας ήρθε στο 11' και ήταν για τον Ατρόμητο. Κούρσα από τα αριστερά του Αθανασίου, παράλληλο γύρισμα στην περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Μπράμπετς και έφυγε παράλληλα. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία διατήρησε τον έλεγχο και με γρήγορο τρανζίσιον επιχείρησε να «χτυπήσει» τον Άρη από τα άκρα.

To πρώτο δείγμα των γηπεδούχων, δόθηκε στο 18', όταν με ωραίο παιχνίδι κάθετα από τα δεξιά, όταν ο Μάγιο βρήκε Μορόν που ακροβολίστηκε έκανε το παράλληλο γύρισμα, αλλά κανείς δεν βρέθηκε στο σημείο για να απειλήσει τον Χουτεσιώτη.

Τα λεπτά κυλούσαν με τον αφοσιωμένο Ατρόμητο να κλείνει σωστά τους διαδρόμους και τον Άρη να επιχειρεί με μακρινά σουτ να βρει κάποιο γκολ. Στο 33' οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν την πρώτη πολύ καλή τους ευκαιρία. Ο Μόντσου εκτέλεσε πολύ γλυκά από τα δεξιά ένα φάουλ, ο Μορόν πρόλαβε τον Χουτεσιώτη στην έξοδο, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι, πιστοί στο πλάνο τους συνέχισαν να παίζουν με αντεπιθέσεις, από τα άκρα και στο 38' πλησίασαν κοντά στο 0-1. Ο Τζοβάρας πήρε την μπάλα από τα αριστερά, ανέβηκε, έκανε τη σέντρα στην περιοχή, εκεί όπου ο Μπάκου με κεφαλιά «ψαράκι» έστειλε την μπάλα λίγο άουτ στην τελευταία αξιοσημείωτη φάση του πρώτου μέρους.

Καμία αλλαγή, αλλά μια τεράστια ευκαιρία για τον Ατρόμητο επεφύλασσε η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Και αυτό γιατί στα πρώτα 28" οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν από τα δεξιά με τη σέντρα του Κίνι να φτάνει στον Τζοβάρα που έκανε την κεφαλιά, αλλά ο Κουέστα πραγματοποίησε μια σπουδαία επέμβαση διατηρώντας το 0-0.

Η πρώτη ορθολογικά «χτισμένη» επίθεση του Άρη ήρθε στο 53' με κυκλοφορία της μπάλας από τα αριστερά στα δεξιά και από εκεί στον άξονα, με τον Μορόν να σουτάρει εκτός περιοχής και τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει σε δυο χρόνους.

Παίρνοντας το μομέντουμ, ο Άρης δεν κατάφερε να βρει σε open play τον δρόμο για να απειλήσει την εστία του Χουτεσιώτη, αλλά μόνο από στατικές φάσεις. Στο 57' ο Μόντσου εκτέλεσε υπέροχα από τα αριστερά ένα φάουλ με πολύ φάλτσο, αλλά ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, απομάκρυνε με υπερένταση σε κόρνερ.

Ο Ατρόμητος στο 60' κατέγραψε ακόμη μια τελική, αλλά χωρίς αντίκρισμα, αφού το σουτ του Γιουμπιτάνα από μακρινή απόσταση, ήταν αδύναμο και κατέληξε στην αγκαλιά του Κουέστα.

Οι κινήσεις δεν άργησαν να έρθουν από πλευράς Ουζουνίδη με τον Ντούντου αρχικά και τον Πάρντο μετέπειτα, να μπαίνουν στο ματς προκειμένου να προσθέσουν φρεσκάδα, ένταση, δημιουργία και ενέργεια στον Άρη. Ο Μόντσου για μια ακόμη φορά με στατική φάση απείλησε, όταν το κόρνερ του πήρε πολύ φάλτσο ξανά και η μπάλα έφυγε παράλληλα, αλλά ελάχιστα άουτ.

Η πίεση των γηπεδούχων, καρποφόρησε στο 77' μετά από μια ακόμη στατική φάση! Ο Μόντσου εκτέλεσε κόρνερ με πάσα στον Σιφουέντες που έκανε το γέμισμα στην περιοχή και ο Μπράμπετς με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Άρη.

Ο Ατρόμητος, προσπάθησε την ύστατη στιγμή να πάρει τον βαθμό και να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες του για πεντάδα, όμως στο 94' ο Κουέστα είπε αρχικά «όχι» σε τετ-α-τετ με τον Μπάκου, ενώ στην επαναφορά ο Παλμεζάνο αστόχησε προ, σχεδόν, κενής εστίας με το 1-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

ΜVP: Έκανε μαγικό ματς ο Μόντσου, σκόραρε ο Μπράμπετς, αλλά αν δεν ήταν ο Κουέστα, ο Άρης θα «γκέλαρε». Ο Ισπανός πορτιέρε στέρησε από τον Ατρόμητο την ευκαιρία να φύγει με βαθμό από το «Βικελίδης», αφού στο 46' έβγαλε την κεφαλιά του Τζοβάρα και στο 90'+4' ύψωσε «τείχος» και στον Μπάκου σε τετ-α-τετ.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Σιδηρόπουλος σε ένα ακόμη ματς έχασε αρκετές φορές τον έλεγχο, αλλά δεν είχε κάποια φάση να αντιμετωπίσει. Ορθώς λίγο μετά το γκολ του Άρη, όταν και άναψαν τα «αίματα» τελείωσε με κάρτες τη συζήτηση, ενώ καμία από τις φάσεις στις οποίες Άρης και Ατρόμητος διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι, δεν υπάρχει κάτι.

Oι αρχικές ενδεκάδες:

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Κουέστα - Μάγιο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Μεντίλ - Νταρίντα, Σιφουέντες, Μόντσου - Σαβίεριο, Σπίκιτς (62' Ντούντου), Μορόν

Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Χουτεσιώτης - Κίνι, Μανσούρ, Μπρόρσον, Αθανασίου - Ουεντραόγκο, Τσιγγάρας - Καραμάνης, Γιουμπιτάνα, Μπάκου - Τζοβάρας

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κολλιάκος, Μωυσιάδης

4ος διαιτητής: Τομαράς

VAR: Φωτιάς, AVAR: Πουλικίδης

