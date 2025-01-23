Ολοκληρώθηκε η 7η στροφή της League Phase του Champions League και για άλλη μία φορά τα αποτελέσματα ήταν άκρως εντυπωσιακά, με ομάδες-έκπληξη να «κλειδώνουν» τη θέση τους για τη συνέχεια του θεσμού, ενώ «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ακόμη ζορίζονται, με το μέλλον τους να βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή στον… αέρα.

Μετά την πέρασμα της αγωνιστικής είχαμε επιπλέον επτά ομάδες που θα βρίσκονται και μαθηματικά πλέον στα νοκ άουτ, με τις Σέλτικ, Γιουβέντους, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου, Ντόρτμουντ, Φέγενορντ και Μίλαν να είναι έτοιμες να δώσουν το «παρών» και στον επόμενο γύρο.

Βέβαια έχουμε και δύο ομάδες οι οποίες από τώρα γνωρίζουν πως ότι και αν συμβεί την ερχόμενη εβδομάδα στο φινάλε της League Phase, έχουν εξασφαλισμένη μία θέση στους «16» και ο λόγος γίνεται για τις Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.