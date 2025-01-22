Μεντιλίμπαρ: «Το αυριανό παιχνίδι είναι το σημαντικότερο, είστε όλοι… άρρωστοι με τον Παναθηναϊκό»

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο «Ντραγκάο» απέναντι στην Πόρτο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται σε αυτό το ματς και μόνο. Διότι όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, το σημαντικότερο παιχνίδι είναι το αυριανό!



Μάλιστα, επειδή ρωτήθηκε πολλάκις για το ερχόμενο εντός έδρας ντέρμπι των αιωνίων και το αν θα κάνει διαχείριση απάντησε με… επικό τρόπο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είστε… άρρωστοι με τον Παναθηναϊκό».

Διαβάστε τι είπε για τις προσθαφαιρέσεις εκ… Πορτογαλίας και τα σημεία-κλειδιά του αγώνα με την Πόρτο.



«Παίρνουμε τα παιχνίδια ένα, ένα. Εάν τα σκεφτόμουν όλα δεν θα ζούσα. Δεν σκέφτομαι τον Παναθηναϊκό. Είμαστε συγκεντρωμένοι για την Πόρτο. Θα κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε την Πόρτο. Να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται», είπε αρχικά.



Ωστόσο, ρωτήθηκε για το αν έχει στο μυαλό του τη διαχείριση ενόψει των δύο αγώνων: «Το αυριανό παιχνίδι είναι το σημαντικότερο. Είστε όλοι… άρρωστοι με τον Παναθηναϊκό. Θα δείτε από την ενδεκάδα αύριο αν σκέφτομαι το επόμενο ματς».



Για το γεγονός πως ο Ολυμπιακός μαζί με τη Λάτσιο έχει την καλύτερη άμυνα στο Europa League: «Δεν σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Δεν το σκεφτόμουν από την αρχή της χρονιάς. Δεν κοιτάω τους αριθμούς αλλά βλέπω το τι γίνεται στο γήπεδο. Κοιτάω τη συνολική εικόνα και την απόδοση ενός παίκτη. Εάν έχουμε την πιο καλή ή πιο αποτελεσματκή άμυνα οφείλεται ότι έχουμε την πιο καλή αμυντική λειτουργία. Δεν θέλω να το ξεχωρίσω σε επίπεδο γκολκίπερ και αμυντικών. Φυσικά όμως είμαστε ικανοποιημένοι από την άμυνά μας».



Για το πορτογαλικό στοιχείο στον Ολυμπιακό και τα όσα κυριαρχούν στη μεταγραφική επικαιρότητα από την εν λόγω χώρα: «Ο Ολυμπιακός είχε ανθρώπους από την Πορτογαλία. Υπάρχουν ακόμα, γιατί φέρνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Παρότι φτάνουμε προς το τέλος των μεταγραφών η ομάδα μας είναι καλά. Το εάν θα έρθει ή φύγει κάποιος Πορτογάλος δεν θέλουμε να το συζητήσουμε. Η ομάδα είναι καλά και δεν σκεφτόμαστε να αλλάξουμε τίποτα».

