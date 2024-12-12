Champions League: Οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ μαχαίρωσαν φίλο της Σέλτικ

Ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, εν προκειμένω το χθεσινό (11/12) με αντίπαλο τη Σέλτικ, συνοδεύτηκε από δυσάρεστες ειδήσεις εκτός αγωνιστικού χώρου.

Και αυτό γιατί, όπως γνωστοποίησε η κροατική αστυνομία, ένας 38χρονος άνδρας έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι από έξι νεαρούς που απείλησαν ότι θα τον σκοτώσουν, τον χτύπησαν βάναυσα ενώ του έκλεψαν και αρκετά προσωπικά αντικείμενα.

Μάλιστα, ο Σκωτσέζος φίλος των Κελτών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όντας βαριά τραυματίας, ωστόσο απέφυγε τα σοβαρότερα και θα πάρει εξιτήριο.

Παράλληλα, κοντά στο ίδιο σημείο, υπέστη άγριο ξυλοδαρμό και ένας ακόμα οπαδός της Σέλτικ, με τον 19χρονο να καταγγέλλει «επίθεση χωρίς κανέναν λόγο» αλλά και ότι τον παράτησαν «σε μια εξευτελιστική στάση» στον δρόμο…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.