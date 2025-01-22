Λογαριασμός
Λίγο πάνω από δύο εκατομμύρια δολάρια η συμφωνία Παναθηναϊκού-Σάρλοτ για Σφιντέρσκι

Ο Τομ Μπόγκερτ έγραψε ότι οι «πράσινοι» έχουν συμφωνήσει με τη Σάρλοτ για την αγορά του Πολωνού επιθετικού, με το deal να κλείνει λίγο πάνω από τα 2 εκατ. 

Ο Παναθηναϊκός είναι στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Κάρολ Σφιντέρσκι, με Αμερικανό δημοσιογράφο να μεταφέρει λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεταγραφή.

Η αποδέσμευση του άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ ανοίγει θέση Designated Player για τον σύλλογο της Β. Καρολίνας, που πλέον μπορεί να πάρει κι άλλον παίκτη από το... πάνω ράφι, μετά τον Βιλφρίντ Ζαχά.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στις ΗΠΑ για μια τριετία, μετρώντας 32 γκολ και 15 ασίστ σε 82 ματς, ενώ το 2024 πέρασε ως δανεικός από την Ιταλία και τη Βερόνα.

