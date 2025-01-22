Ο Παναθηναϊκός είναι στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Κάρολ Σφιντέρσκι, με Αμερικανό δημοσιογράφο να μεταφέρει λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεταγραφή.

Ο Τομ Μπόγκερτ έγραψε ότι οι «πράσινοι» έχουν συμφωνήσει με τη Σάρλοτ για την αγορά του Πολωνού επιθετικού, με το deal να κλείνει λίγο πάνω από τα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Η αποδέσμευση του άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ ανοίγει θέση Designated Player για τον σύλλογο της Β. Καρολίνας, που πλέον μπορεί να πάρει κι άλλον παίκτη από το... πάνω ράφι, μετά τον Βιλφρίντ Ζαχά.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στις ΗΠΑ για μια τριετία, μετρώντας 32 γκολ και 15 ασίστ σε 82 ματς, ενώ το 2024 πέρασε ως δανεικός από την Ιταλία και τη Βερόνα.

Sources: Panathinaikos agreed a deal to sign forward Karol Swiderski from Charlotte FC, as @Topbin90 first reported.



Fee north of $2m, sources add. Deal will open DP spot for Charlotte.



Charlotte just added Wilfried Zaha. Can now add another DP pic.twitter.com/uHUzO6l6QN — Tom Bogert (@tombogert) January 22, 2025

