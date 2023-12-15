Εβδομάδα αποκλειστικότητας σε Champions League, Europa League, Europa Conference League

Μια εβδομάδα «αποκλειστικότητας» για καθεμιά από τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις- Champions League, Europa League, Europa Conference League- θα είναι από τις καινοτομίες που θα παρουσιάσουν τα Κύπελλα Ευρώπης από τη σεζόν 2024/25, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιταλική ιστοσελίδα calcioefinanza.

Με τα τρία τουρνουά να έχουν περάσει σε μια νέα φόρμουλα και ένα μόνο γκρουπ, ο αντίκτυπος αυτής της μικρής μεγάλης επανάστασης θα είναι επίσης εμφανής στο ημερολόγιο. Όχι μόνο θα παίζονται οι αγώνες της πρώτης φάσης μέχρι τον Ιανουάριο (για το Champions League και την Europa League, με 8 αγώνες για κάθε ομάδα), αλλά θα υπάρχουν εβδομάδες αφιερωμένες αποκλειστικά σε κάθε μία από τις τρεις διοργανώσεις.

Σε μια εβδομάδα θα παίζονται μόνο οι αγώνες του Champions League με το πρόγραμμα να κατανέμεται την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ οι άλλες διοργανώσεις δεν θα έχουν προγραμματισμένους αγώνες την ίδια εβδομάδα. Το Europa League, ωστόσο, θα παίζει την αποκλειστική του εβδομάδα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ το Conference League θα παίζει μόνο την Πέμπτη.

Οι αγώνες Champions League και Europa League θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί με δύο αγωνιστικές που θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο, ενώ το Europa Conference League θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.

Η αποκλειστική εβδομάδα στο Champions League, θα είναι η 1η αγωνιστική:

Το καλεντάρι στην πρώτη φάση:

Champions League:

1η αγωνιστική: 17–19 Σεπτεμβρίου 2024 (αποκλειστική εβδομάδα)

2η αγωνιστική: 1/2 Οκτωβρίου 2024

3η αγωνιστική: 22/23 Οκτωβρίου 2024

4η αγωνιστική: 5/6 Νοεμβρίου 2024

5η αγωνιστική: 26/27 Νοεμβρίου 2024

6η αγωνιστική: 10/11 Δεκεμβρίου 2024

7η αγωνιστική: 21/22 Ιανουαρίου 2025

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2025

Η αποκλειστική εβδομάδα στο Europa League, θα είναι η πρώτη αγωνιστική. Το καλεντάρι στην πρώτη φάση:

1η αγωνιστική: 25-26 Σεπτεμβρίου 2024 (αποκλειστική εβδομάδα)

2η αγωνιστική: 3 Οκτωβρίου 2024

3η αγωνιστική: 24 Οκτωβρίου 2024

4η αγωνιστική: 7 Νοεμβρίου 2024

5η αγωνιστική: 28 Νοεμβρίου 2024

6η αγωνιστική: 12 Δεκεμβρίου 2024

7η αγωνιστική: 23 Ιανουαρίου 2025

8η αγωνιστική: 30 Ιανουαρίου 2025

Η αποκλειστική εβδομάδα στο Conference League, θα είναι η τελεταία αγωνιστική. Το καλεντάρι στην πρώτη φάση:

1η αγωνιστική: 3 Οκτωβρίου 2024

2η αγωνιστική: 24 Οκτωβρίου 2024

3η αγωνιστική: 7 Νοεμβρίου 2024

4η αγωνιστική: 28 Νοεμβρίου 2024

5η αγωνιστική: 12 Δεκεμβρίου 2024

6η αγωνιστική: 19 Δεκεμβρίου 2024 (αποκλειστική εβδομάδα)

Αποκλειστική εβδομάδα ευρωπαϊκών Κυπέλλων – Ώρες αγώνων

Όσον αφορά τις ώρες, επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις 19:45 και 22:00, με δυνατότητα επιπλέον μίας ώρας στις 17.30, για τους αγώνες του Europa League και του Conference League που διεξάγονται σε περιοχές με σχετικές ζώνες ώρας (2 ώρες ή περισσότερο εκτός από την Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

