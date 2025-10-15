

Ο ΠΑΟΚ στάθηκε στο ύψος του, με σοβαρότητα καθάρισε την Τρέπτσα στη Θεσσαλονίκη και με σκορ 85-74 έκανε την ιδανική πρεμιέρα στο Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ έκανε τη… δουλειά και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Europe Cup, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να βρίσκει απέναντι του την σκληρή Τρέπτσα υποχρεώνοντας την να υποκλιθεί στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας με 85-74 στην πρεμιέρα του θεσμού.

Κορυφαίος όλων για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν ο Μπρόουν, με τον Αμερικανό να σκοράρει συνολικά 18 πόντους, ενώ μάζεψε τέσσερα ριμπάουντ και μοίρασε άλλες επτά ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν και ο Τζάκσον, ο οποίος σταμάτησε στους 14 πόντους, όσους ακριβώς είχε και ο Μέλβιν.

Από πλευράς Κοσοβάρων ο Πέιν ήταν αυτός που ξεχώρισε, καθώς οι 19 του πόντου κράτησαν ζωντανό το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο 10λεπτο.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς κεφάλι στο σκορ, με τους «ασπρόμαυρους» να φτάνουν στο +6 (19-13). Η Τρέπτσα όμως αντέδρασε και έφερε τα πάνω κάτω για το 20-19, μέχρι οι Θεσσαλονικείς να ξεσπάσουν στο φινάλε της περιόδου για το 27-20.

Η συνέχεια ήταν βαμμένη στα ασπρόμαυρα. Ο ΠΑΟΚ στη 2η περίοδο ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος μέσα στο παρκέ, με τη διαφορά να φτάνει έως και το +15 (45-30), με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια, με τον φωτεινό πίνακα να γράφει 45-33.

Ο ΠΑΟΚ έδειχνε να καθαρίζει μία και καλή το παιχνίδι στην έναρξη του 3ου 10λεπτου όταν και η διαφορά εκτοξεύθηκε στο +18 (56-38). Η Τρέπτσα όμως δεν παρέδωσε τα όπλα της, πάλεψε και κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 63-55.

Από το πουθενά το παιχνίδι έγινε ροντέο με την Τρέπτσα να πλησιάζει μέχρι και στο πόντο (71-70), ο ΠΑΟΚ όμως με ψυχραιμία και συγκέντρωση καθάρισε μία και καλή το ματς, για το τελικό 85-74.



Τα δεκάλεπτα: 27-20, 45-33, 63-55, 85-74

