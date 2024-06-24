Εκτός από τα παρκέ, ο Τζίμι Μπάτλερ ξέρει να κερδίζει και στον τζόγο. Ο σούπερ σταρ των Μαϊάμι Χιτ συμμετείχε σε ένα τουρνουά πόκερ που μεταδόθηκε και τηλεοπτικά μαζί με άλλες διασημότητες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και ο Νεϊμάρ.

Ο άσος του ΝΒΑ αποδείχτηκε ικανότατος παίκτης, καθώς κέρδισε συνολικά 200.000 δολάρια. Μάλιστα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά, βγήκε με μια σακούλα γεμάτη δολάρια και άρχισε να τα μοιράζει στους fans του.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, που είναι καλός φίλος του Μπάτλερ, αντέδρασε στις αναρτήσεις του στα social media γράφοντας «f... you» μαζί με emoji που γελούν. Πάντως ούτε και ο 32χρονος άσος της Αλ Χιλάλ βγήκε χαμένος, αφού μια μέρα πριν είχε κερδίσει στο ίδιο τουρνουά 300.000 δολάρια.

Jimmy Butler ganhou 200 mil dólares num torneio de poker ontem a noite envolvendo ele, Neymar, Jon Vlogs, Ninja, Ryan Garcia e outros amigos.



Ele depois ainda lembrou do Boca quando pegou seu prêmio.



“Boca, aqui. Porque eu gosto de você.”

pic.twitter.com/mWo2z2yAyU — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) June 23, 2024

