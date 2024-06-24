Η αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής στο Άλκμααρ και σήμερα αρχίζει η σκληρή δουλειά για τη νέα σεζόν. Ο Ματίας Αλμέιδα θα δει άμεσα να τίθενται στη διάθεσή του τρεις ακόμη παίκτες, καθώς εντός της ημέρας θα φτάσουν στην Ολλανδία οι Νίκλας Ελίασον και Αρόλντ Μουκουντί, ενώ την Τρίτη αναμένεται ο Λάζαρος Ρότα. Όλοι τους είχαν πάρει κάποιες έξτρα μέρες λόγω των διεθνών υποχρεώσεων που είχαν.

Υπενθυμίζεται πως στην Ολλανδία δεν έχουν πάει οι Ορμπελίν Πινέδα και Άλεξ Κάλενς (ο οποίος οριστικά συνεχίζει στην «Ένωση») που συμμετέχουν στο Κόπα Αμέρικα, καθώς και οι Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Νταμιάν Σιμάνσκι, Ντομαγκόι Βίντα και Στίβεν Τσούμπερ που βρίσκονται στο Euro. Εκτός είναι και οι υπό αποχώρηση Αθανασιάδης και Στάνκοβιτς, ενώ λόγω ενός τραυματισμού αλλά και καθώς αναζητεί ομάδα έμεινε στην Αθήνα και ο Ροδόλφο Πισάρο.

Ο Αργεντινός προπονητής αναμένει τις επόμενες μέρες στην Ολλανδία την άφιξη... ενισχύσεων, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να βρίσκεται προ των πυλών.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Θεοχάρης, Ρότα, Ραντόνια, Κάτσικας, Χατζισαφί, Πήλιος, Μήτογλου, Μουκουντί, Κανελλόπουλος, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Γιόνσον, Γαλανόπουλος, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Ρουκουνάκης, Φοφανά, Τσιλούλης, Ελίασον, Φερνάντες, Γκολφίνος, Μαχαίρας, Γκαρσία, Θεοδωρίδης και Ζίνι.

To πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου στο Άλκμααρ και η ομάδα θα μείνει στο ξενοδοχείο Fallon, στις «φυλακές» που είχε μείνει και το καλοκαίρι του 2022. Στις 30 Ιουνίου η ΑΕΚ θα μεταβεί στο Μπουργκ και θα μείνει στο ξενοδοχείο Grand Hotel, εκεί όπου έγινε η περσινή προετοιμασία. Στο Μπουργκ η «Ένωση» θα παραμείνει μέχρι τις 11 Ιουλίου όταν και θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην Ολλανδία η ομάδα του Αλμέιδα θα δώσει και τέσσερα φιλικά παιχνίδια.

